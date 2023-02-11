Пока бойцы "элитного" частного батальона "Вагнера" лезут в бой как зомби и пачками погибают в Украине, их главарь Пригожин раздает интервью. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Как вагнеровцы "собираются дойти" и до Днепра, и до Франции

Собственно, во время одного из интервью главарь ЧВК заявил, что его наемникам "удастся выполнить" все поставленные цели. Просто на это нужно время.

Если нам нужно идти в Днепр, то тогда это от года до трех. Если нам нужно захватить Донбасс и Луганщину… Ну, надо еще хотя бы год или полтора-два поработать,

– сказал Пригожин.

Однако непонятно о каком "годе-полтора" может идти речь, когда почти за год широкомасштабной войны России не удалось добиться успехов ни на каком направлении фронта. Более того, россияне даже вынуждены были отступать с тех территорий, которые взяли под контроль. Речь, конечно, о Севере, нашем государстве, правобережье Херсонщины и Харьковщине.

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Заметим, что на этом маразматические высказывания главы Вагнера не закончились. Поэтому он начал рассказывать, что России удастся захватить еще Ла-Манш (канал, соединяющий Британию с Европой), Францию, Болгарию и другие государства Европы.

Францию, Италию и Болгарию нужно будет "отдать украинцам". С ними нужно честно поделиться. Потому что они с нами вместе еще страдают,

– сказал также лидер террористической группировки.

Здесь комментировать нечего, хотя стоит еще раз подчеркнуть, что Украина – не Россия. То есть нам не нужны чужие территории. Тем более, чтобы что-то "отдавать" – нужно это "что-то" иметь. А Пригожин, как и все российские чиновники, демонстрирует лишь то, что имеет некоторые отклонения.

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К этой теме также упомянем слова экспертов, предполагающих, что внутри российского командования начинается раскол. По всей видимости, Путин и министр обороны Шойгу не доверяют Пригожину, ведь тот начинает перетягивать канат на себя. В то же время "вторая армия мира" без наемников "Вагнера" прямо-таки не может достигать хотя бы минимальных успехов.