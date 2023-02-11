Поки бійці "елітного" приватного батальйону "Вагнера" лізуть у бій наче зомбі та пачками гинуть в Україні, їхній ватажок Пригожин роздає інтерв'ю. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як вагнерівці "збираються дійти" і до Дніпра, і до Франції

Власне, під час одного з інтерв'ю ватажок ПВК заявив, що його найманцям "вдасться виконати" усі поставлені цілі. Просто на це потрібен час.

Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді це від року до трьох. Якщо нам треба захопити Донеччину та Луганщину… Ну, треба ще хоча б рік чи півтора-два попрацювати,

– сказав Пригожин.

Однак незрозуміло про який "рік-півтора" може йтися, коли майже за рік широкомасштабної війни Росії не вдалось досягти успіхів на жодному напрямку фронту. Ба більше, росіяни навіть змушені були відступати з тих територій, які взяли під контроль. Мовиться, звісно, про Північ, нашої держави, правобережжя Херсонщини та Харківщину.

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Зауважимо, що на цьому маразматичні висловлювання глави "Вагнера" не закінчились. Тому він почав розповідати, що Росії вдасться захопити щей Ла-Манш (канал, що з'єднує Британію з Європою), Францію, Болгарію та інші держави Європи.

Францію, Італію та Болгарію треба буде "віддати українцям". З ними треба чесно поділитися. Тому що вони з нами разом ще настраждаються,

– сказав також лідер терористичного угрупування.

Тут коментувати нічого, хоча вартує вкотре наголосити, що Україна – не Росія. Себто нам не потрібні чужі території. Тим паче аби щось "віддавати" – потрібно це "щось" мати. А Пригожин, як і усі російські високопосадовці, демонструє лише те, що має певні відхилення.

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До цієї теми також згадаємо слова експертів, які припускають, що всередині російського командування починається розкол. Ймовірно, Путін та міністр оборони Шойгу не довіряють Пригожину, адже той починає перетягувати канат на себе. Водночас "друга армія світу" бе найманців "Вагнера" просто-таки не може досягати бодай мінімальних успіхів.