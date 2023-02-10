Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик і публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, Україна припускає можливий вихід з Бахмута, але поки що вважає за доцільне "перемелювати" російську армію в значних масштабах.

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В бункері міг статись переворот

Російський публіцист переконаний, що зміна колишнього начальника генерального штабу Росії та наближеної особи до Євгєнія Прігожина – Сєргєя Суровікіна на Валєрія Гєрасімова спричинена недовірою до Прігожина.

Російський опозиціонер переконаний, що в бункері Путіна стався переворот: дивіться відео

Піонтковський впевнений, що в ніч з 10 на 11 січня 2023 в бункері у Владіміра Путіна відбувся "міні воєнний переворот", в якому Сєргєй Шойгу та Валєрій Герасімов змусили Путіна прибрати Суровікіна й повернути Гєрасімова в керівництво російської армії.

Суровікіна прибрали, Прігожина, ми зараз бачимо, знищують, я думаю генерали ніколи не забудуть, що він з ними вчиняв пів року. Врешті-решт його вже пристрелять,

– сказав публіцист.

Через те, що генералам вдалось переконати Путіна й довести йому свою правоту, вони відчули смак перемоги в тому, що змогли "протиснути" Путіна.

"Це перша за 23 роки влади Путіна його апаратна поразка й тепер вже, протиснувши Путіна в одному питанні, їх відносини стали іншими. Генерали вже відчули смак страху Путіна. Вони ще не готові йти на якісь рішучі кроки, але в них вже є досвід незгоди з Путіним в певних питаннях", – сказав політик.

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