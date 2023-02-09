Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він переконаний, що конфлікти серед вищого керівництва Росії неминуче призведуть до наслідків для головних політичних осіб.

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За словами Подоляка, Євгєній Пригожин вже програв апаратний конфлікт Сєргєю Шойгу і російському генералітету. Пригожин втратив контроль над федеральною системою виконання покарань, зараз з нею напряму вже працює російське міноборони.

Я не думаю, що є багато охочих "зеків", які були б готові йти вмирати, тому, що одна справа йти через ПВК "Вагнер" і отримати певні гроші та гарантії. Інша справа – через міноборони, і тебе просто вб'ють без будь-яких гарантій та грошей,

– додав політик.

Протистояння в Росії матимуть наслідки

Подоляк вважає, що для Пригожина все буде "набагато кривавіше трошки згодом". Спочатку він дуже високо піднявся, адже говорили, що він чи не рівний Владіміру Путіну щодо коментування ходу СВО, щодо впливів на військкорів та на медійний компонент.

Тепер він все втрачає. Я думаю, міноборони дотисне його і ми з вами про Пригожина будемо говорити в іншій тональності,

– припустив Подоляк.

Він вказав, що подібна ситуація говорить про нестабільність оточення Путіна. В ньому наростають конфлікти, до перевороту в Росії це навряд призведе, але конфлікти матимуть певні фізичні або юридичні наслідки для ключових чинних осіб.

Повне інтерв'ю з Подоляком: дивитись відео

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