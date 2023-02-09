Про це 24 Каналу повідомив колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він вважає, що росіяни не називають конкретну мету війни, щоб будь-який кінцевий результат видати за бажаний.

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Експерт переконаний, що противник певний час буде утримувати рівновагу на фронті, доки Україна не отримала західної техніки. Водночас в росіян її майже не залишилося.

Для того, щоб оголосити війну, росіяни мають назвати її конкретну мету. Тобто ціль, після якої війна для них закінчиться, наголосив мовець.

Росіяни не готові обирати цілі, зараз їм комфортніше, коли немає кінцевої мети і можна будь-який кінцевий результат видати за основну ціль,

– додав Ступак.

Агресор не визнає кількість загиблих

Ступак зауважив, що росіяни обрали тактику заміни знищеного батальйону на новий. Зауважимо, що за 6 лютого було знищено 1030 одиниць особового складу противника. Однак в Росії досі не можуть визнати реальну кількість загиблих зі свого боку.

Я вважаю, що кількість втрат на Росію не впливає. Поки люди є, вони продовжуватимуть вести війну,

– додав експерт.

Ступак про тактику росіян у війні: дивитись відео

Можливі сценарії для Росії

Росіяни можуть визнати кількість втрат та безглуздість війни у двох випадках, припустив Ступак:

Коли будуть неодноразові влучання у місця концентрації 300 – 500 одиниць особового складу Росії, як було в Макіївці: "Коли всі труни будуть їхати в один регіон і будуть поховання за похованнями".

Якщо російські військові повернуться з фронту додому і по аналогії з В'єтнамом розпочнуть протести проти загибелі своїх соратників.

Але поки кількість вбитих не вражає росіян. Шубу дають і добре,

– іронічно зауважив Ступак.

Росіяни посилили наступ: що відомо