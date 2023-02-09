Яке обладнання купує бізнес в Росії

Згідно з опитуванням, тепер у Китаї купують обладнання 67% респондентів, запчастини – 63%, комплектуючі – 54%.

купують обладнання 67% респондентів, запчастини – 63%, комплектуючі – 54%. А от російські аналоги обрали лише 39%, 46% та 54% учасників опитування відповідно.

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Чи використовує бізнес підсанкційні комплектуючі

23% опитаних зізналися, що продовжують отримувати комплектуючі зі списку санкцій, для обладнання та запчастин ця частка менша.

Разом з тим п'ята частина підприємств ніколи не використовувала підсанкційні комплектуючі.

Деяким компанії зазначили, що їм довелося відмовитися від імпорту товарів зовсім.

Зверніть увагу! У 2022 році опитування Інституту Гайдара фіксували, що перехід на китайські аналоги – вимушений захід, підприємства віддали б перевагу європейським товарам навіть за високими цінами.

Санкції та згортання бізнесу у Росії

Через повномасштабне вторгнення Росії, США та Європа регулярно запроваджують санкції, що забороняють або обмежують співпрацю з російськими організаціями. Наразі обговорюється десятий санкційний пакет, який зі слів Урсули фон дер Ляєн, буде зосереджений на закритті лазівок, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції ЄС.

Нагадаємо! Нещодавно ЗМІ стало відомом з даних російської митниці, що китайські компанії надають Росії підсанкційні технології, які потім та використовує у війні проти України. Детальніше про це, читайте тут.

Попри те більш як 1,2 тисячі бізнесу згорнули свою діяльність у Росії після 24 лютого минулого року. Близько 200 повністю завершили вихід з ринку агресорки.