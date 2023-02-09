Какое оборудование покупает бизнес в России
- Согласно опросу, теперь в Китае покупают оборудование 67% респондентов, запчасти – 63%, комплектующие – 54%.
- А вот российские аналоги избрали только 39%, 46% и 54% участников опроса соответственно.
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Использует ли бизнес подсанкционные комплектующие
- 23% опрошенных признались, что продолжают получать комплектующие из списка санкций, для оборудования и запчастей эта доля меньше.
- Вместе с тем пятая часть предприятий никогда не использовала подсанкционные комплектующие.
- Некоторым компании отметили, что им пришлось отказаться от импорта товаров совсем.
Санкции и сворачивание бизнеса в России
Из-за полномасштабного вторжения России, США и Европа регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими организациями. В настоящее время обсуждается десятый санкционный пакет, который, по словам Урсулы фон дер Ляен, будет сосредоточен на закрытии лазеек, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции ЕС.
Тем не менее более 1,2 тысячи бизнеса свернули свою деятельность в России после 24 февраля прошлого года. Около 200 полностью завершили выход с рынка агрессорки.