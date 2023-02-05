Технології, що підтримують війну

Дослідницький центр C4ADS проаналізував дані російської митниці й виявив, що китайські державні оборонні компанії відправляють:

навігаційне обладнання,

технології постановки перешкод,

частини винищувачів.

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Це все передається російським державним оборонним компаніям, які перебувають під санкціями.

Технічне обладнання

Державна оборонна компанія Китаю "Poly Technologies" 31 серпня 2022 року відправила навігаційне обладнання для російської державної військово-експортної фірми АТ "Рособоронекспорт" для військово-транспортних вертольотів М-17.

Також у серпні торік китайська компанія з виробництва електроніки "Fujian Nanan Baofeng Electronic" поставила "Рособоронекспорту". Телескопічна антена для військової машини RB-531BE використовується для глушіння зв’язку, а поставка була здійснена через узбецьку державну оборонну фірму.

Запчастини для літаків та квадрокоптерів

24 жовтня китайська державна авіабудівна компанія "AVIC International Holding Corp" відправила дочірній компанії державного оборонного гіганта Rostec запчастини для винищувачів Су-35 на суму у 1,2 мільйона доларів.

Серед поставок цієї фірми були деталі, надіслані 4 жовтня російському державному виробнику ракет "Алмаз Антей", який потрапив під санкції, для використання в мобільному радарі 96L6E. За словами аналітиків, Росія використовує радар для виявлення ворожих реактивних винищувачів, ракет і безпілотників у складі зенітно-ракетної системи С-400.

Згідно з даними митниці також Китай поставляв квадрокоптери DJI до Росії після введення санкцій і експортного контролю. Згідно з митними документами, деякі з цих дронів китайський роздрібний продавець доставляє безпосередньо російським дистриб’юторам, але інші квадрокоптери DJI проходять через ОАЕ.