Фінансують війну

Згідно зі статистикою Єльського університету, понад тисячу компаній оголосили про намір вийти з російського ринку, або ж про припинення інвестицій у країну. Однак лише 177 компаній повністю завершили вихід та позбулись бізнесу у токсичній країні. Ще 715 компаній повідомили про призупинення діяльності, однак варіант з поверненням в Росію залишили відкритим.

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Разом з тим, понад 1 200 компаній продовжують вести бізнес у Росії, а відповідно сплачують податки, наповнюють бюджет агресорки, а отже фінансують війну в Україні.

Понад 176 компаній повідомило про призупинення майбутніх інвестицій задля розвитку компаній, однак продовжує вести бізнес в Росії й надалі.

Більш як 314 вирішили скоротити деяку бізнес-діяльність, однак так само продовжують залишається на ринку агресорки.

Визнання псевдореспублік та надприбутки

Останній гучний скандал трапився з Raiffeisen, який не лише продовжує досі працювати в Росії, але й визнав псевдореспубліки "ДНР" та "ЛНР", пропонуючи частково мобілізованим кредитні канікули. У банку послались на те, що установа працює "відповідно до місцевих і міжнародних санкційних законів" та кодексу поведінки банку.

Дочірні банки RBI самофінансуються, добре капіталізовані та мають незначний транскордонний вплив на Росію. Ми зобов’язані дбати про наших співробітників і клієнтів,

– йдеться у заяві Raiffeisen.

Ще чотири банки, вочевидь, вирішили наслідувати приклад Raiffeisen та також запропонували кредитні канікули частково мобілізованим. Серед них Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank.

Шалені прибутки Raiffeisen у Росії

За рік повномасштабної війни в Україні Raiffeisen збільшив прибуток у Росії на 313%, згідно з фінзвітністю банку. За 2022 рік прибуток російської філії склав 474 мільйони євро й став найбільшим серед філій Південно-Східній частині Європи.

Зверніть увагу! Податок на прибуток підприємств в Росії складає 20%. Тобто Raiffeisen сплатив за останній фінансовий рік 94,8 мільйона євро лише у вигляді цього податку. Насправді ж загальна сума сплачених податків – вища.

Платять податки та годують армію

Найбільший платник податків

Найбільшими платниками податків до бюджету є тютюнові компанії, адже окрім звичайних податків. котрі сплачує будь-який підприємець, додається ще вартість акцизу. Згідно з даними ВООЗ, у Росії палить чверть населення – близько 30 мільйонів осіб.

Швейцарська монопольна компанія Philip Morris після початку повномасштабної війни в Україні повідомила, що зменшує обсяги виробництва, призупиняє маркетингову діяльність та планувала піти з російського ринку до кінця 2022 року. Про це заявляв головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак виданню Bloomberg у липні.

Однак якщо зайти на сайт компанії у Росії, то побачимо протилежне. "Дочка" Philip Morris опублікувала релізи, де компанію визнали найкращим роботодавцем в Росії та лідером корпоративної благодійності. Що ж до прибутків Philip Morris, то у 2020 році до російського бюджету надійшло близько 2,91 мільярда доларів податків та акцизів. На ці гроші можна було б купити:

265 літаків СУ-25, з яких агресор обстрілює мирні міста;

728 танків;

856 ракет "Іскандер";

майже 4 тисячі ракет "Калібр";

або озброїти понад 8 мільйонів російських окупантів.

Годують армію

Декілька мереж супермаркетів не планує залишати російський ринок. Серед них, наприклад, французький Auchan та німецький Metro, яких українські колеги неодноразово закликали покинути ринок агресорки. Однак у Metro замість того, щоб підтримати колег, вирішили навпаки погрожувати. Так, німецький офіс компанії у Дюссельдорфі погрожував київському відключенням від постачання товару за тиск на корпорацію по виходу з Росії.

Загалом німецька мережа магазинів не планує виходити з російського ринку та скорочувати свою діяльність. Що стосується прибутків Metro у Росії, то вони за минулий фінансовий рік суттєво зросли, згідно зі звітністю компанії. До прикладу, за 2020/2021 фінансовий рік сума складала лише 9 мільйонів євро проти 28 мільйонів за 2021/2022.

Ба більше, Metro активно розвивались у 2022 році. За рік мережа доставила на 40% більше замовлень, ніж торік. Вирішила французька мережа скористатись й виходом іноземних компаній з ринку Росії, що помітно зі збільшення асортименту – введено більш як 300 нових позицій, йде активний розвиток ВТМ та розвиток проєкту Metro Cash&Carry. Тож вочевидь, що Metro будувати бізнес на крові цілком прийнятно.

Auchan у Росії керує 241 магазином, де працюють близько 30 тисячі людей. Загалом російський ринок складає 11% доходів материнської Auchan Holding. За 2021 рік виручка мережі магазинів у Росії склала 3 мільярди доларів, або 229 мільярдів рублів, а в бюджет агресорки пішло 167 мільйонів доларів податків.

Ще одна французька компанія пішла далі й постачала продукти російській армії. Цей інцидент змусив великі мережі супермаркетів в Україні прибрати продукцію Bonduelle з полиць. Також Національне агентство з питань запобігання корупції закликало запровадити санкції проти компанії.

Кривава мода

Низка модних брендів залишили ринок Росії, а дизайнери та інфлюенсери висловлювали підтримку українцям під час тижнів моди, разом з тим ряд брендів продовжує діяльність на території агресорки. Серед них Fendi, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren. Також працює й низка брендів середньої цінової категорії, як от LC Waikiki.

Група LVMH

Ще у березні група LVMH, яка володіє десятками світових люксових брендів, повідомила про те, що закриває свої 124 магазини в Росії, однак деякі з брендів все ж продовжують працювати там та не робили особисто ніяких заяв. Серед них італійський Fendi.

Також деякі бренди групи активно запрошують російських блогерів та тих, хто відкрито підтримує цинічну війну в Україні, на свої покази під час тижнів моди. Так, запрошення відвідати кутюрний тиждень отримала Яна Рудьковська. Вона з'явиться в Парижі на показах Chanel та Dior. Ба більше, Dior не лише надіслали пропагандистці особисте запрошення, а ще й сумку у подарунок.

Французька компанія на початку повномасштабної війни в Україні переказувала 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги через комітет Червоного Хреста. Однак, вочевидь, родина Арно полюбляє подвійні стандарти й для них цілком прийнятно запрошувати російських пропагандистів та одночасно прикриватись пожертвами в Червоний Хрест.

Зверніть увагу! У 2022 році власник конгломерату з виготовлення предметів роскоші LVMH Бернар Арно став найбагатшою людиною світу, обігнавши мільярдера Ілона Маска. Станом на 23 січня його статки складають 208,5 мільярди доларів, за даними Forbes. Вочевидь, родина Арно готова примножувати мільярди на своєму рахунку у будь-яку ціну.

Російський рітейлер BNS Group

Досить неоднозначна ситуація відбувається з брендами, розвитком яких у Росії займається fashion-рітейл BNS Group. Наприклад, бренд Karl Lagerfeld заявляв, що призупиняє продажі в Росії, однак, якщо зайти на сайт BNS Group, то можна побачити перелік більше десятка адрес по всій країні. Аналогічна ситуація й з Michael Kors та Polo Ralph Lauren.

Цинічність турецької мережі магазинів LC Waikiki

Ще однією компанією, яка будує бізнес на крові, стала мережа магазинів одягу середньої цінової категорії LC Waikiki. Компанія з радістю винаймає в оренду місця в ТРЦ, котрі звільнились після виходу більшості іноземних брендів. Також LC Waikiki продовжують розширювати та розвивати бізнес у Росії, так, з літа запрацювала доставка одягу поштою у міста Уралу та Сибіру.

Якщо ви припустили, що на цьому цинічність мережі магазинів одягу, котрі не робили ніяких заяв щодо діяльності в Росії й навіть не намагались виправдатись, закінчилась, то ви помиляєтесь. Паралельно з розвитком бізнесу в Росії LC Waikiki розвиває його й в Україні.

Інтернет продажі

Китайський технологічний гігант Alibaba, який володіє інтернет-магазином AliExpress, не робив жодних офіційних заяв щодо війни в Україні. Що стосується конкретно AliExpress, то інтернет-майданчик припинив приймати картки російських банків, які потрапили під санкції, однак ніяких заяв щодо війни не було.

Також видання Protocol раніше писало, що китайська компанія вдавалась до цензури. У березні на інтернет-платформі AliExpress було заблоковано профіль українського стрімера Дмитра Ромашка, який мав понад 268 тисяч підписників та розповів правду про війну в Україні.

Що стосується статків "дочки" Alibaba, то на початку 2022 року російський Forbes оцінював AliExpress в Росії у 1,9 мільярда доларів. У 2021 році інтернет-майданчик продав товарів на 306 мільярдів рублів і займав 10% всього ринку електронної комерції.

Зверніть увагу! Зараз всі російські партнери (VK Group, USM International, РФПІ) Alibaba, які мають контрольний пакет акцій – 58,5%, під санкціями.