Вихід компаній ЄС та G7
Професори швейцарського університету Саймон Евенетт та Нікколо Пізані зазначили що вихід компаній ЄС та G7 з Росії дуже незначний. Ба більше це заперечу наратив про те що західні компанії масово залишають ринок агресорки.
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По суті, багато компаній із головними офісами в цих країнах протистояли тиску з боку урядів, засобів масової інформації та неурядових організацій залишити Росію після вторгнення в Україну
– мовиться у дослідженні.
З тих компаній ЄС і G7, що залишилися в Росії:
- 19,5% належать Німеччині,
- 12,4% – США,
- 7% – японським транснаціональним компаніям.
Невтішна статистика
- На момент повномасштабного вторгнення в Росії працювали 2 405 дочірніх компаній, що належали 1 404 компаніям з ЄС та G7.
- На кінець листопада 2022 року менше ніж 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.
Прибутковість компаній
Підтверджені виходи компаній з ЄС і G7, які мали частки в капіталі в Росії, складають:
- 6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в Росії,
- 8,6% матеріальних основних засобів,
- 8,6% загальних активів,
- 10,4% операційного доходу
- 15,3 % від загальної кількості працівників.
А що з компаніями США та Японії
Менше ніж 18% американських дочірніх компаній, які працюють в Росії, повністю пішли з ринку агресорки з моменту початку повномасштабної війни в Україні. У той час як відсоток компаній з ЄС склав лише 8,3, а Японії – 15%.
Відтак від 24 лютого 2022 року більше виходили іноземні компанії зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, ніж тих, що базуються в ЄС і Японії.