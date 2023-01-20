Вихід компаній ЄС та G7

Професори швейцарського університету Саймон Евенетт та Нікколо Пізані зазначили що вихід компаній ЄС та G7 з Росії дуже незначний. Ба більше це заперечу наратив про те що західні компанії масово залишають ринок агресорки.

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По суті, багато компаній із головними офісами в цих країнах протистояли тиску з боку урядів, засобів масової інформації та неурядових організацій залишити Росію після вторгнення в Україну

– мовиться у дослідженні.

З тих компаній ЄС і G7, що залишилися в Росії:

19,5% належать Німеччині,

12,4% – США,

7% – японським транснаціональним компаніям.

Невтішна статистика

На момент повномасштабного вторгнення в Росії працювали 2 405 дочірніх компаній, що належали 1 404 компаніям з ЄС та G7.

На кінець листопада 2022 року менше ніж 9% цієї групи компаній відмовилися від принаймні однієї дочірньої компанії в Росії.

Зверніть увагу! Протягом IV кварталу 2022 року компанії ЄС та G7 практично не виходили з російського ринку.

Прибутковість компаній

Підтверджені виходи компаній з ЄС і G7, які мали частки в капіталі в Росії, складають:

6,5% загального прибутку до оподаткування всіх компаній ЄС і G7, які ведуть активну комерційну діяльність в Росії,

8,6% матеріальних основних засобів,

8,6% загальних активів,

10,4% операційного доходу

15,3 % від загальної кількості працівників.

Важливо! Це означає, що в середньому компанії, що вийшли, мали нижчу прибутковість і більшу кількість робочої сили, ніж фірми, які залишаються в Росії.

А що з компаніями США та Японії

Менше ніж 18% американських дочірніх компаній, які працюють в Росії, повністю пішли з ринку агресорки з моменту початку повномасштабної війни в Україні. У той час як відсоток компаній з ЄС склав лише 8,3, а Японії – 15%.

Відтак від 24 лютого 2022 року більше виходили іноземні компанії зі штаб-квартирами в Сполучених Штатах, ніж тих, що базуються в ЄС і Японії.