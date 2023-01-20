Выход компаний ЕС и G7

Профессора швейцарского университета Саймон Эвенетт и Никколо Пизани отметили, что выход компаний ЕС и G7 из России очень незначителен. Более того, это отвергает нарратив о том, что западные компании массово покидают рынок агрессора.

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По сути многие компании с головными офисами в этих странах противостояли давлению со стороны правительств, средств массовой информации и неправительственных организаций покинуть Россию после вторжения в Украину.

– говорится в исследовании.

Из оставшихся в России компаний ЕС и G7:

19,5% принадлежат Германии,

12,4% – США,

7% – японскими транснациональными компаниями.

Неутешительная статистика

На момент полномасштабного вторжения в России работали 2405 дочерних компаний, принадлежавших 1404 компаниям из ЕС и G7.

К концу ноября 2022 года менее 9% этой группы компаний отказались от по крайней мере одной дочерней компании в России.

Обратите внимание! В течение IV квартала 2022 года компании ЕС и G7 практически не выходили с российского рынка.

Прибыльность компаний

Подтвержденные выходы компаний из ЕС и G7, имевших доли в капитале в России, составляют:

6,5% общей прибыли до налогообложения всех компаний ЕС и G7, ведущих активную коммерческую деятельность в России,

8,6% материальных основных средств,

8,6% общих активов,

10,4% операционного дохода

15,3% от общего числа работников.

Важно! Это означает, что в среднем вышедшие компании имели более низкую доходность и большее количество рабочей силы, чем остающиеся в России фирмы.

А что с компаниями США и Японии

Меньше 18% американских дочерних компаний, работающих в России, полностью ушли с рынка агрессора с момента начала полномасштабной войны в Украине. В то время как процент компаний из ЕС составил всего 8,3, а Японии – 15%.

Следовательно, от 24 февраля 2022 года больше выходили иностранные компании со штаб-квартирами в Соединенных Штатах, чем базирующиеся в ЕС и Японии.