Электронная петиция об обязательной маркировке для товаров от брендов-спонсоров российского терроризма набрала более 30 тысяч голосов по состоянию на вечер 16 января из 25 тысяч нужных. Петиция появилась 29 декабря 2022 года.

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Согласно данным Йельского университета и Киевской школы экономики, около 1000 представителей международного бизнеса все еще поддерживают сотрудничество с Россией и ее потребителями, поддерживающими военные преступления, совершенные захватчиками в Украине.

– говорится в тексте петиции.

К таким компаниям, в частности, относятся общеизвестные западные бренды, широко представленные на глобальном рынке.

Автор петиции Юрий Гудыменко подчеркнул, что находясь на российском рынке, бренды такого масштаба являются важным источником экономических ресурсов, используемых государством-агрессором для осуществления зверств и геноцида, направленных против мирных украинцев.

Количество компаний, продолжающих работать в России / Инфографика Киевской школы экономики Последние скандалы с компаниями, работающими в России

Крупнейшие торговые марки объявили бойкот бренда замороженных и консервированных овощей Bonduelle потому, что тот обеспечивает продуктами русскую армию. Такие сети магазинов, как АШАН, VARUS, NOVUS и Fozzy Group сообщили, что снимают с полок продукцию бренда, сотрудничающего со страной-агрессором.

Также на той неделе банк Raiffeisen на своем сайте фактически признал псевдо республики "ДНР" и "ЛНР", предложив временно мобилизованные кредитные каникулы. Нацбанк Украины не остался в стороне от скандала и призвал банковский и страховой сектор прекратить бизнес-деятельность на территории России и Беларуси.