Електронна петиція щодо обов’язкового маркування для товарів від брендів-спонсорів російського тероризму набрала понад 30 тисяч голосів станом на вечір 16 січня з 25 тисяч потрібних. Петиція з'явилась 29 грудня 2022 року.

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Згідно з даними Єльського університету та Київської школи економіки близько 1000 представників міжнародного бізнесу все ще підтримують співпрацю з Росією та її споживачами, що підтримують воєнні злочини, скоєні загарбниками в Україні,

– мовиться у тексті петиції.

До таких компаній, зокрема належать загальновідомі західні бренди, широко представлені на глобальному ринку.

Автор петиції Юрій Гудименко підкреслив, що знаходячись на російському ринку, бренди такого масштабу є важливим джерелом економічних ресурсів, котрі держава-агресор використовує для здійснення звірств та геноциду, спрямованих проти мирних українців.

Кількість компаній, що продовжують працювати в Росії / Інфографіка Київської школи економіки

Останні скандали з компаніями, що працюють у Росії

Найбільші торгові марки оголосили бойкот бренду заморожених та консервованих овочів Bonduelle через те, що той забезпечує продуктами російську армію. Тож такі мережі магазинів, як АШАН, VARUS, NOVUS та Fozzy Group повідомили, що знімають з полиць продукцію бренду, який співпрацює з країною-агресором.

Також на тому тижні банк Raiffeisen на своєму сайті фактично визнав псевдо республіки "ДНР" та "ЛНР", запропонувавши тимчасово мобілізованим кредитні канікули. Нацбанк України не залишився осторонь скандалу і закликав банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території Росії та Білорусі.