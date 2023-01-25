Финансируют войну
Согласно статистике Йельского университета, более тысячи компаний объявили о намерении выйти с российского рынка, или же о прекращении инвестиций в страну. Однако только 177 компаний полностью завершили выход и лишились бизнеса в токсичной стране. Еще 715 компаний сообщили о приостановлении деятельности, однако вариант с возвращением в Россию оставили открытым.
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Вместе с тем, более 1200 компаний продолжают вести бизнес в России, а соответственно платят налоги, наполняют бюджет агрессора, а значит финансируют войну в Украине.
- Более 176 копаний сообщило о приостановлении будущих инвестиций для развития компаний, однако продолжает вести бизнес в России и дальше.
- Более 314 решили сократить некоторую бизнес-деятельность, однако так же продолжают оставаться на рынке агрессора.
Признание псевдореспублик и сверхдоходы
Последний громкий скандал произошел с Raiffeisen, который не только продолжает до сих пор работать в России, но и признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", предлагая частично мобилизованным кредитные каникулы. В банке сослались на то, что учреждение работает "в соответствии с местными и международными санкционными законами" и кодексом поведения банка.
Дочерние банки RBI самофинансируются, хорошо капитализированы и имеют незначительное трансграничное влияние на Россию. Мы обязаны заботиться о наших сотрудниках и клиентах,
– говорится в заявлении Raiffeisen.
Еще четыре банка, очевидно, решили последовать примеру Raiffeisen и также предложили кредитные каникулы частично мобилизованным. Среди них Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.
Безумные прибыли Raiffeisen в России
За год полномасштабной войны в Украине Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%, согласно финотчетности банка. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро и стала самой большой среди филиалов Юго-Восточной части Европы.
Платят налоги и кормят армию
Крупнейший налогоплательщик
Крупнейшими налогоплательщиками в бюджет являются табачные компании, ведь кроме обычных налогов, которые платит любой предприниматель, добавляется еще стоимость акциза. Согласно данным ВОЗ, в России курит четверть населения – около 30 миллионов человек.
Швейцарская монопольная компания Philip Morris после начала полномасштабной войны в Украине сообщила, что уменьшает объемы производства, приостанавливает маркетинговую деятельность и планировала уйти с российского рынка к концу 2022 года. Об этом было заявление главного исполнительного директора компании Яцека Ольчака изданию Bloomberg в июле.
Однако если зайти на сайт компании в России, то увидим обратное. "Дочка" Philip Morris опубликовала релизы, где компанию признали лучшим работодателем в России и лидером корпоративной благотворительности. Что касается доходов Philip Morris, то в 2020 году в российский бюджет поступило около 2,91 миллиарда долларов налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:
- 265 самолетов СУ-25, с которых агрессор обстреливает мирные города;
- 728 танков;
- 856 ракет "Искандер";
- почти 4 тысячи ракет "Калибр";
- или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов.
Кормят армию
Несколько сетей супермаркетов не планируют покидать российский рынок. В их числе, например, французский Auchan и немецкий Metro, которых украинские коллеги неоднократно призывали покинуть рынок агрессора. Однако в Metro вместо того, чтобы поддержать коллег, решили наоборот угрожать. Так немецкий офис компании в Дюссельдорфе угрожал киевскому отключением от поставки товара за давление на корпорацию по выходу из России.
В целом, немецкая сеть магазинов не планирует выходить с российского рынка и сокращать свою деятельность. Что касается доходов Metro в России, то они за прошлый финансовый год существенно выросли, согласно отчетности компании. К примеру, за 2020/2021 финансовый год сумма составляла лишь 9 миллионов евро против 28 миллионов за 2021/2022.
Более того, Metro активно развивались в 2022 году. За год сеть доставила на 40% больше заказов, чем в прошлом. Решила французская сеть воспользоваться и выходом иностранных компаний с рынка России, что заметно по увеличению ассортимента – введено более 300 новых позиций, идет активное развитие ВТМ и развитие проекта Metro Cash&Carry. Так что очевидно, что Metro строить бизнес на крови вполне приемлемо.
Auchan в России управляет 241 магазином, где работают около 30 тысяч человек. В общей сложности российский рынок составляет 11% доходов материнской Auchan Holding. За 2021 год выручка сети магазинов в России составила 3 миллиарда долларов, или 229 миллиардов рублей, а в бюджет агрессора пошло 167 миллионов долларов налогов.
Еще одна французская компания пошла дальше и снабжала продуктами российскую армию. Этот инцидент заставил крупные сети супермаркетов в Украине убрать продукцию Бондюэль с полок. Также Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало ввести санкции против компании.
Кровавая мода
Ряд модных брендов покинул рынок России, а дизайнеры и инфлюэнсеры выражали поддержку украинцам во время недель моды. Вместе с тем ряд брендов продолжает деятельность на территории агрессора. Среди них Fendi, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren. Также работает и ряд брендов средней ценовой категории, таких, как LC Waikiki.
Группа LVMH
Еще в марте группа LVMH, владеющая десятками мировых люксовых брендов, сообщила о том, что закрывает свои 124 магазина в России Однако некоторые из брендов все же продолжают работать там и не делали лично никаких заявлений. Среди них итальянский Fendi.
Также некоторые бренды группы активно приглашают российских блогеров и тех, кто открыто поддерживает циничную войну в Украине, на свои показы во время недель моды. Так, приглашение посетить кутюрную неделю получила Яна Рудьковская. Она появится в Париже на показах Chanel и Dior. Более того, Dior не только прислали пропагандистке личное приглашение, но еще и сумку в подарок.
Французская компания в начале полномасштабной войны в Украине переводила 5 миллионов евро гуманитарной помощи через комитет Красного Креста. Однако, очевидно, семья Арно любит двойные стандарты и для них вполне приемлемо приглашать российских пропагандистов и одновременно прикрываться пожертвованиями в Красный Крест.
Российский ритейлер BNS Group
Весьма неоднозначная ситуация происходит с брендами, развитием которых в России занимается fashion-ритейл BNS Group. К примеру, бренд Karl Lagerfeld заявлял, что приостанавливает продажи в России. Однако, если зайти на сайт BNS Group, то можно увидеть список более десятка адресов по всей стране. Аналогичная ситуация и с Michael Kors и Polo Ralph Lauren.
Циничность турецкой сети магазинов LC Waikiki
Еще одной компанией, строящей бизнес на крови, стала сеть магазинов одежды средней ценовой категории LC Waikiki. Компания с радостью снимает в аренду места в ТРЦ, которые освободились после выхода большинства иностранных брендов. Также LC Waikiki продолжает расширять и развивать бизнес в России, так, с лета заработала доставка одежды почтой в города Урала и Сибири.
Если вы предположили, что на этом циничность сети магазинов одежды, которые не делали никаких заявлений по поводу деятельности в России и даже не пытались оправдаться, закончилась, то вы ошибаетесь. Параллельно с развитием бизнеса в России LC Waikiki развивает его и в Украине.
Интернет продажи
Китайский технологический гигант Alibaba, владеющий интернет-магазином AliExpress, не делал никаких официальных заявлений о войне в Украине. Что касается конкретно AliExpress, то интернет-площадка прекратила принимать карточки российских банков, попавших под санкции, однако никаких заявлений по поводу войны не было.
Также издание Protocol ранее писало, что китайская компания прибегала к цензуре. В марте на интернет-платформе AliExpress был заблокирован профиль украинского стримера Дмитрия Ромашко, который имел более 268 тысяч подписчиков и рассказал правду о войне в Украине.
Что касается состояния "дочки" Alibaba, то в начале 2022 года российский Forbes оценивал AliExpress в России в 1,9 миллиарда долларов. В 2021 году интернет-площадка продала товаров на 306 миллиардов рублей и занимала 10% всего рынка электронной коммерции.