Финансируют войну

Согласно статистике Йельского университета, более тысячи компаний объявили о намерении выйти с российского рынка, или же о прекращении инвестиций в страну. Однако только 177 компаний полностью завершили выход и лишились бизнеса в токсичной стране. Еще 715 компаний сообщили о приостановлении деятельности, однако вариант с возвращением в Россию оставили открытым.

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Вместе с тем, более 1200 компаний продолжают вести бизнес в России, а соответственно платят налоги, наполняют бюджет агрессора, а значит финансируют войну в Украине.

Более 176 копаний сообщило о приостановлении будущих инвестиций для развития компаний, однако продолжает вести бизнес в России и дальше.

Более 314 решили сократить некоторую бизнес-деятельность, однако так же продолжают оставаться на рынке агрессора.

Признание псевдореспублик и сверхдоходы

Последний громкий скандал произошел с Raiffeisen, который не только продолжает до сих пор работать в России, но и признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР", предлагая частично мобилизованным кредитные каникулы. В банке сослались на то, что учреждение работает "в соответствии с местными и международными санкционными законами" и кодексом поведения банка.

Дочерние банки RBI самофинансируются, хорошо капитализированы и имеют незначительное трансграничное влияние на Россию. Мы обязаны заботиться о наших сотрудниках и клиентах,

– говорится в заявлении Raiffeisen.

Еще четыре банка, очевидно, решили последовать примеру Raiffeisen и также предложили кредитные каникулы частично мобилизованным. Среди них Citibank, Credit Europe Bank и OTP Bank.

Безумные прибыли Raiffeisen в России

За год полномасштабной войны в Украине Raiffeisen увеличил прибыль в России на 313%, согласно финотчетности банка. За 2022 год прибыль российского филиала составила 474 миллиона евро и стала самой большой среди филиалов Юго-Восточной части Европы.

Обратите внимание! Налог на прибыль компаний в России составляет 20%. То есть Raiffeisen уплатил за последний финансовый год 94,8 миллиона евро только в виде этого налога. На самом же деле общая сумма уплаченных налогов – выше.

Платят налоги и кормят армию

Крупнейший налогоплательщик

Крупнейшими налогоплательщиками в бюджет являются табачные компании, ведь кроме обычных налогов, которые платит любой предприниматель, добавляется еще стоимость акциза. Согласно данным ВОЗ, в России курит четверть населения – около 30 миллионов человек.

Швейцарская монопольная компания Philip Morris после начала полномасштабной войны в Украине сообщила, что уменьшает объемы производства, приостанавливает маркетинговую деятельность и планировала уйти с российского рынка к концу 2022 года. Об этом было заявление главного исполнительного директора компании Яцека Ольчака изданию Bloomberg в июле.

Однако если зайти на сайт компании в России, то увидим обратное. "Дочка" Philip Morris опубликовала релизы, где компанию признали лучшим работодателем в России и лидером корпоративной благотворительности. Что касается доходов Philip Morris, то в 2020 году в российский бюджет поступило около 2,91 миллиарда долларов налогов и акцизов. На эти деньги можно было бы купить:

265 самолетов СУ-25, с которых агрессор обстреливает мирные города;

728 танков;

856 ракет "Искандер";

почти 4 тысячи ракет "Калибр";

или вооружить более 8 миллионов российских оккупантов.

Кормят армию

Несколько сетей супермаркетов не планируют покидать российский рынок. В их числе, например, французский Auchan и немецкий Metro, которых украинские коллеги неоднократно призывали покинуть рынок агрессора. Однако в Metro вместо того, чтобы поддержать коллег, решили наоборот угрожать. Так немецкий офис компании в Дюссельдорфе угрожал киевскому отключением от поставки товара за давление на корпорацию по выходу из России.

В целом, немецкая сеть магазинов не планирует выходить с российского рынка и сокращать свою деятельность. Что касается доходов Metro в России, то они за прошлый финансовый год существенно выросли, согласно отчетности компании. К примеру, за 2020/2021 финансовый год сумма составляла лишь 9 миллионов евро против 28 миллионов за 2021/2022.

Более того, Metro активно развивались в 2022 году. За год сеть доставила на 40% больше заказов, чем в прошлом. Решила французская сеть воспользоваться и выходом иностранных компаний с рынка России, что заметно по увеличению ассортимента – введено более 300 новых позиций, идет активное развитие ВТМ и развитие проекта Metro Cash&Carry. Так что очевидно, что Metro строить бизнес на крови вполне приемлемо.

Auchan в России управляет 241 магазином, где работают около 30 тысяч человек. В общей сложности российский рынок составляет 11% доходов материнской Auchan Holding. За 2021 год выручка сети магазинов в России составила 3 миллиарда долларов, или 229 миллиардов рублей, а в бюджет агрессора пошло 167 миллионов долларов налогов.

Еще одна французская компания пошла дальше и снабжала продуктами российскую армию. Этот инцидент заставил крупные сети супермаркетов в Украине убрать продукцию Бондюэль с полок. Также Национальное агентство по предотвращению коррупции призвало ввести санкции против компании.

Кровавая мода

Ряд модных брендов покинул рынок России, а дизайнеры и инфлюэнсеры выражали поддержку украинцам во время недель моды. Вместе с тем ряд брендов продолжает деятельность на территории агрессора. Среди них Fendi, Karl Lagerfeld, Michael Kors, Polo Ralph Lauren. Также работает и ряд брендов средней ценовой категории, таких, как LC Waikiki.

Группа LVMH

Еще в марте группа LVMH, владеющая десятками мировых люксовых брендов, сообщила о том, что закрывает свои 124 магазина в России Однако некоторые из брендов все же продолжают работать там и не делали лично никаких заявлений. Среди них итальянский Fendi.

Также некоторые бренды группы активно приглашают российских блогеров и тех, кто открыто поддерживает циничную войну в Украине, на свои показы во время недель моды. Так, приглашение посетить кутюрную неделю получила Яна Рудьковская. Она появится в Париже на показах Chanel и Dior. Более того, Dior не только прислали пропагандистке личное приглашение, но еще и сумку в подарок.

Французская компания в начале полномасштабной войны в Украине переводила 5 миллионов евро гуманитарной помощи через комитет Красного Креста. Однако, очевидно, семья Арно любит двойные стандарты и для них вполне приемлемо приглашать российских пропагандистов и одновременно прикрываться пожертвованиями в Красный Крест.

Обратите внимание! В 2022 году владелец конгломерата по изготовлению предметов роскоши LVMH Бернар Арно стал самым богатым человеком мира, обогнав миллиардера Илона Маска. По состоянию на 23 января его состояние составляет 208,5 миллиарда долларов, по данным Forbes. Очевидно, семья Арно готова приумножать миллиарды на своем счету любой ценой.

Российский ритейлер BNS Group

Весьма неоднозначная ситуация происходит с брендами, развитием которых в России занимается fashion-ритейл BNS Group. К примеру, бренд Karl Lagerfeld заявлял, что приостанавливает продажи в России. Однако, если зайти на сайт BNS Group, то можно увидеть список более десятка адресов по всей стране. Аналогичная ситуация и с Michael Kors и Polo Ralph Lauren.

Циничность турецкой сети магазинов LC Waikiki

Еще одной компанией, строящей бизнес на крови, стала сеть магазинов одежды средней ценовой категории LC Waikiki. Компания с радостью снимает в аренду места в ТРЦ, которые освободились после выхода большинства иностранных брендов. Также LC Waikiki продолжает расширять и развивать бизнес в России, так, с лета заработала доставка одежды почтой в города Урала и Сибири.

Если вы предположили, что на этом циничность сети магазинов одежды, которые не делали никаких заявлений по поводу деятельности в России и даже не пытались оправдаться, закончилась, то вы ошибаетесь. Параллельно с развитием бизнеса в России LC Waikiki развивает его и в Украине.

Интернет продажи

Китайский технологический гигант Alibaba, владеющий интернет-магазином AliExpress, не делал никаких официальных заявлений о войне в Украине. Что касается конкретно AliExpress, то интернет-площадка прекратила принимать карточки российских банков, попавших под санкции, однако никаких заявлений по поводу войны не было.

Также издание Protocol ранее писало, что китайская компания прибегала к цензуре. В марте на интернет-платформе AliExpress был заблокирован профиль украинского стримера Дмитрия Ромашко, который имел более 268 тысяч подписчиков и рассказал правду о войне в Украине.

Что касается состояния "дочки" Alibaba, то в начале 2022 года российский Forbes оценивал AliExpress в России в 1,9 миллиарда долларов. В 2021 году интернет-площадка продала товаров на 306 миллиардов рублей и занимала 10% всего рынка электронной коммерции.

Обратите внимание! Сейчас все российские партнеры (VK Group, USM International, РФПИ) Alibaba, которые имеют контрольный пакет акций – 58,5%, под санкциями.