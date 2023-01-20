Прибыли Raiffeisen в России

За прошлый год, согласно отчетности банка, прибыль в России составила 474 миллиона евро, передает 24 Канал. Это самая большая прибыль в регионе. К примеру, в Украине он составил всего 122 миллиона евро.

Обратите внимание Кредитные каникулы на крови: в России Raiffeisen и другие банки делают "поблажки" мобилизованным

Обратите внимание! Прибыль российского филиала Raiffeisen выросла за 2022 год на 313% по итогам трех кварталов 2022 против аналогичного периода в 201 году. Таким образом, "российская дочь" принесла почти половину всей чистой прибыли группы RBI за это время.

Издание Financial Times отмечает, что Raiffeisen имеет наибольшее количество активов среди банков, до сих пор находящихся в России. Из 22,9 миллиарда евро активов в России по состоянию на начало 2022 года только 354 миллиона евро связаны с попавшими под западные санкции финансовыми учреждениями, а еще 119 миллионов евро – с другими подсанкционными компаниями.

Как доходы Raiffeisen финансируют войну

С полученных доходов компании платят налоги, наполняющие бюджет, а затем идут на финансирование войны в Украине. В Reuters проанализировали, что в 2023 году Россия потратит на оборону и безопасность почти треть бюджета – 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов).

За три квартала 2022 года Raiffeisen перечислил в бюджет России 369 миллионов евро.

За аналогичный период 2021 года сумма была почти в четыре раза меньше – 94 миллиона евро.

Обратите внимание! Филиал Raiffeisen – самый большой в списке Кремля: у него было 4,2 миллиона клиентов и 9 400 сотрудников в России накануне полномасштабного вторжения.

Признание псевдореспублик

Недавно на российском сайте Raiffeisen появилась информация, что учреждение предлагает временно мобилизованные кредитные каникулы. Также банк в сообщении фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" тем самым, фактически поддерживая войну в Украине.

Такое поведение вызвало возмущение в соцсетях, где люди пытались достучаться до руководства банка в своих постах, на что те лишь отметили, что "банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он расположен".