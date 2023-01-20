Прибыли Raiffeisen в России
За прошлый год, согласно отчетности банка, прибыль в России составила 474 миллиона евро, передает 24 Канал. Это самая большая прибыль в регионе. К примеру, в Украине он составил всего 122 миллиона евро.
Обратите внимание Кредитные каникулы на крови: в России Raiffeisen и другие банки делают "поблажки" мобилизованным
Издание Financial Times отмечает, что Raiffeisen имеет наибольшее количество активов среди банков, до сих пор находящихся в России. Из 22,9 миллиарда евро активов в России по состоянию на начало 2022 года только 354 миллиона евро связаны с попавшими под западные санкции финансовыми учреждениями, а еще 119 миллионов евро – с другими подсанкционными компаниями.
Как доходы Raiffeisen финансируют войну
С полученных доходов компании платят налоги, наполняющие бюджет, а затем идут на финансирование войны в Украине. В Reuters проанализировали, что в 2023 году Россия потратит на оборону и безопасность почти треть бюджета – 9,4 триллиона рублей (140 миллиардов долларов).
- За три квартала 2022 года Raiffeisen перечислил в бюджет России 369 миллионов евро.
- За аналогичный период 2021 года сумма была почти в четыре раза меньше – 94 миллиона евро.
Признание псевдореспублик
Недавно на российском сайте Raiffeisen появилась информация, что учреждение предлагает временно мобилизованные кредитные каникулы. Также банк в сообщении фактически признал псевдореспублики "ДНР" и "ЛНР" тем самым, фактически поддерживая войну в Украине.
Такое поведение вызвало возмущение в соцсетях, где люди пытались достучаться до руководства банка в своих постах, на что те лишь отметили, что "банк действует на основании действующего законодательства страны, в которой он расположен".