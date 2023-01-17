Сразу ряд российских дочерних банков иностранных финансовых учреждений буквально подыгрывают врагу. Они даже решили предоставить кредитные каникулы оккупантам, отправившимся на войну против Украины. И это очередная демонстрация заработка в крови!

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Деньги, залитые кровью

Очевидно, что эти банки рассчитывают на то, что родные российских военных сказочно обогатятся после войны. И что они станут их постоянными клиентами. Иначе сложно объяснить мотивацию Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт). Именно их российские дочерние банки предоставляют кредитные каникулы русским солдатам. Но это еще не всё.

Банки отмечают, что россияне, призываемые в армию либо во время мобилизации, либо по контракту, а также их семьи могут упростить себе жизнь. Финучреждения готовы предоставить отсрочку платежей как по кредитам, так и по займам. Для этого нужно будет просто подать заявление. Сами банки в этом случае ссылаются на закон России от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ.

То есть родные получают двойную выгоду из того, что гонят своих мужчин убивать украинцев. И государство обещает выплаты за "двухсотых" или "трехсотых". И еще банки буквально прощают на определенный период все долги. В таком случае родственники будут заинтересованы, чтобы солдаты не возвращались домой. Следовательно, это еще один из рычагов, который будет влиять на продолжительность войны.

Raiffeisen Bank пошел дальше

Напомним, что российский Raiffeisen Bank, а также OTP вообще признали террористические организации "ЛНР" и "ДНР". Более того, на их сайтах война России против Украины называется "спецоперацией". Весьма интересное совпадение, что эти банки из Австрии и Венгрии. Именно в этих двух странах за более 10 месяцев мы увидели больше всего поклонников "русского мира".

Заметим, что в Raiffesen Bank International решили оправдаться. Мол, их российская дочь, как и все банки в России, должны вводить кредитный мораторий для мобилизованных. Возникает резонный вопрос: а для чего вообще действовать на территории страны, развязавшей войну против Украины? Может быть, в таком случае не пришлось бы оправдываться?

RBI-Group не признает оккупированных территорий и не ведет там банковский бизнес,

– попытались оправдаться в банке.

О выходе из России думают, но как-то слишком вяло. Пока автомобильные гиганты и другие бизнесы едва не сразу покинули рынок России, Raiffesen Bank откровенно не торопится. Его представительство утверждает, что практически прекратило кредитную деятельность на территории страны-агрессорки с 24 февраля 2022 года.

Но приведенные цифры что-то не очень подтверждают этот тезис. Ведь объем кредитования сократили всего на 25%. То есть на четверть. С другой стороны, в банковском учреждении рассматривают все возможные варианты. В частности, выход из рынка России.

"Из-за сложной ситуации RBI не может назвать момент времени, когда изучение будет завершено", – отметили в группе.

Напомним, что накануне НБУ призвал Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING покинуть Россию. Это позволит банковским учреждениям определиться наконец, на чьей стороне они.