Відразу низка російських дочірніх банків іноземних фінансових установ буквально підіграють ворогові. Вони навіть вирішили надати кредитні канікули тим окупантам, які відправилися на війну проти України. І це чергова демонстрація заробітку на крові!

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Гроші, залиті кров'ю

Очевидно, ці банки розраховують на те, що рідні російських військових казково збагатяться після війни. І що вони стануть їхніми постійними клієнтами. Інакше складно пояснити мотивацію Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) і OTP Bank (Будапешт). Саме їхні російські дочірні банки надають кредитні канікули російським солдатам. Але це ще не все.

Банки зазначають, що росіяни, яких призвали до війська або під час мобілізації, або за контрактом, а також їхні сім'ї можуть спростити собі життя. Фінустанови готові надати відтермінування платежів як за кредитами, так і за позиками. Для цього необхідно буде просто подати заяву. Самі банки у цьому випадку посилаються на закон Росії від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.

Себто рідні отримують подвійну вигоду з того, що женуть своїх чоловіків убивати українців. І держава обіцяє виплати за "двохсотих" або "трьохсотих". І ще й банки буквально вибачають на певний період усі борги. В такому випадку родичі будуть зацікавлені, щоб солдати не поверталися додому. А отже, це ще один з важелів, який впливатиме на тривалість війни.

Raiffeisen Bank пішов далі

Нагадаємо, що російський Raiffeisen Bank, а також OTP взагалі визнали терористичні організації "ЛНР" та "ДНР". Ба більше, на їхніх сайтах війна Росії проти України називається "спецоперацією". Досить цікавий збіг, що ці банки з Австрії й Угорщини. Саме у цих двох країнах за понад 10 місяців ми побачили найбільше прихильників "русского міра".

Зауважимо, що у Raiffesen Bank International вирішили виправдатися. Мовляв, їхня російська дочка, як і всі банки у Росії, повинні запроваджувати кредитний мораторій для мобілізованих. Виникає резонне питання: а для чого взагалі діяти на території країни, яка розв'язала війну проти України? Можливо, у такому випадку не довелося б виправдовуватися?

RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес,

– спробували виправдатися у банку.

Про вихід з Росії думають, але якось надто мляво. Поки автомобільні гіганти та інші бізнеси ледь не відразу покинули ринок Росії, Raiffesen Bank відверто не поспішає. Його представництво переконує, що практично припинило кредитну діяльність на території країни-агресорки з 24 лютого 2022 року.

Але наведені цифри щось не дуже підтверджують цю тезу. Адже обсяг кредитування скоротили усього на 25%. Себто на чверть. З іншого боку у банківській установі розглядають усі можливі варіанти. Зокрема, вихід з ринку Росії.

"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", – зазначили в групі.

Нагадаємо, що напередодні НБУ закликав Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING покинути Росію. Це дозволить банківським установам визначитися нарешті, на чиєму вони боці.