Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. По факту, за його словами, в країні-агресорці відбувається колосальне падіння темпів економічного розвитку. Рівень життя росіян також значно знизився і погіршився.

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Він зазначив, що на сьогодні Росія від санкцій втрачає на нафті та газі сотні мільйонів доларів.

"І далі ситуація буде тільки погіршуватись. Про це наголошують навіть провладні російські економісти", – зауважив політолог.

У певної групи населення доходи зросли

Хоча, на думку Рейтеровича, є один нюанс, про який Путін не згадав.

У певної групи населення відбулось зростання доходів у 2022 році порівняно з попередніми роками. Дуже легко здогадатися, про яку групу мовиться,

– зазначає він.

За його словами, понад 100 тисячам родин в Росії, у яких є загиблі під час війни проти України, зробили певні виплати.

"До цього вони заробляли у середньому по 15 – 20 тисяч рублів на місяць, а їм виплатили по 50 або 100 тисяч, деяким навіть мільйони рублів. І у них на короткотерміновий період часу відбулося в цілому зростання їхніх доходів і рівня життя", – зауважив політолог.

Але, він підкреслив, що ці люди й дуже швидко прогуляли, пропили і на щось витратили ці гроші.

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Путіну немає чим хвалитися

На його думку, у 2023 році і далі нічого позитивного в Росії відбуватися не буде: ні економічного розвитку, ні соціальних реформ.

А буде лише зростання темпів мобілізації, збільшення пенсійного віку, призовного віку. Про це Путін нічого не сказав під час свого виступу,

– зазначив він.

Рейтерович вважає, що Путіну немає чим хвалитися. Можна лише констатувати подальше падіння – кінця і краю якому не видно.

"Тому що, навіть якщо Росія завтра забереться з України, ніхто одномоментно не скасує санкції проти неї", – наголосив він.

Політолог припустив, якщо в перспективі багатьох років це відбудеться, на Росію все одно будуть дивиться, як на прокажену. Інші країни не матимуть бажання будувати з нею стратегічні відносини і довгострокові плани.

"Попри те, що Росія займає ⅙ частину нашої планети, всі країни будуть спілкуватися одна з іншою, а її просто терпіти певною мірою", – зазначив Ігор Рейтерович.

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