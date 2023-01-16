Заморозити Європу не вдалося

2022 рік став свідком використання енергетичних постачань як зброю на підтримку вторгнення агресора. Докази вказують на потужність енергії як зброї, а також на непередбачені наслідки її застосування. Є всі шанси, що те, що здавалося європейською енергетичною кризою, обернеться протилежним ефектом у першу чергу для Росії.

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Невдовзі після лютневого вторгнення США та Європа запровадили суворі економічні та фінансові санкції проти Росії, що призвело до сутичок щодо валюти, якою країни ЄС платитимуть за газ. Але справжній конфлікт спалахнув влітку, коли Росія припинила постачання газу через головний прямий трубопровід до Німеччини, що призвело до енергетичної кризи на всьому континенті.

Ще до війни "Газпром" скорочував постачання газу до ЄС, який залежав від Москви в питанні 40% свого імпорту. Наразі ж російський імпорт становить близько 6%, і Європі вдалося щонайменше позбутися залежності.

Ціни опустилися до довоєнного рівня

З огляду на побоювання дефіциту постачань взимку та попередження МВФ про такий глибокий економічний спад, як під час кризи Covid у деяких країнах Східної Європи, ціна на європейський природний газ різко зросла. Вартість мегават-години газу зросла з 25 євро до більш ніж в 11 разів вище — трохи більше, ніж 340 євро в серпні.

Однак після спекотного європейського літа енергетичних війн осінь принесла континенту радше полегшення, ніж страх. Згідно з аналітичним центром Bruegel, європейські уряди побачили кризу як значну загрозу та пом’якшили удар для домогосподарств і компаній, плануючи витратити близько 3% національного доходу на енергетичні субсидії.

Наразі ж ціна на зріджений газ у Європі коливається близько 65 євро, що значно нижче за показники на порозі вторгнення. З літніх піків вартість газу впала більше ніж у 5 разів. На початку 2023 року європейські газові сховища були заповнені приблизно на 85 відсотків порівняно із середнім показником на 70 відсотків у ту саму пору року протягом останніх п’яти років.

За словами професора економіки Бена Молла з Лондонської школи економіки, з’явилися докази того, що вищі ціни заохочували домогосподарства та компанії скорочувати споживання газу та знаходити альтернативи російському постачанню за відносно низькими цінами, демонструючи європейську економіку більш стійкою, ніж боявся.

Реакція попиту була набагато більшою, а економічні витрати були набагато меншими, ніж передбачали багато спостерігачів на початку минулого року, зокрема генеральні директори галузі та лобісти, які пророкували економічний Армагеддон, якщо російські енергоносії припиниться, — каже Молл.

За словами Карстена Бжескі, глобального керівника відділу макроекономіки банку ING, "якщо континент не захопить сувора зима в найближчі місяці, ризик кризи енергопостачання стане надзвичайно низьким".

Які ризики зберігаються у цьому році

Енергетики застерігають європейців від самовдоволення, оскільки на скраплений природний газ у Китаї може різко зрости цього року, оскільки в Китаї закінчується нульова політика Covid, зазначають вони, що супроводжується величезною волатильністю цін на енергоносії.

Фатіх Біроль, виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства, попередив, що "багато обставин, які дозволили країнам ЄС заповнити свої сховища напередодні цієї зими, цілком можуть не повторитися у 2023 році".

Все ж таки геополітичні перспективи для енергетики видаються набагато сприятливішими, ніж коли Росія вперше вторглася в Україну. Оле Хансен, голова товарної стратегії Saxo Bank, каже, що, оскільки попит на газ у Європі впав на 10 відсотків, "континент опинився в ситуації, немислимою всього кілька місяців тому, коли ціни повинні залишатися низькими, щоб відволікати поставки СПГ з Європи, щоб не перевантажувати сховища".

Аналітики кажуть, що у 2023 році відбудуться подальші переходи від газу до виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, а також більша реорганізація промислових процесів — таким чином підвищиться безпека європейської економіки, а Росія втратить свого основного споживача газу.

Сімоне Тальяп'єтра, старший науковий співробітник Bruegel, передбачає продовження скорочення попиту на газ у Європі.

Декарбонізація просувається на роки, оскільки відбуваються структурні зміни. Наслідки цього уже відчуваються.

Холоди спостерігаються в Росії

Намагаючись заморозити Україну та Європу, агресор отримав свій бумеранг. З початку нового 2023 року майже у всіх регіонах Росії спостерігаються екстремальні морози.

Через таку погоду у Ярославлі, наприклад, скасовують уроки у школах для учнів перших – четвертих класів, а для учнів п'ятих – одинадцятих класів запровадили режим вільного відвідування.

Холодні ночі фіксують й у столиці країни-агресорки. Там до 6 ранку температура опускається до мінус 23 градусів.