Так, по центральних регіонах країни-терористки, яка постійно нищить українську критичну інфраструктуру та погрожує холодами світові, вдарили шалені "мінуси". Про це повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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"А зима буде велика"

Так, у низці регіонів Центральної Росії 8 та 9 січня морози очікуються від -20 до аж -35 градусів. Такий "холод собачий" буде у:

  • Володимирській,
  • Тверській,
  • Іванівській,
  • Костромській,
  • Рязанській,
  • Смоленській,
  • Ярославській,
  • Білгородській,
  • Брянській,
  • Воронезькій,
  • Калузькій,
  • Курській,
  • Липецькій,
  • Орловській,
  • Тамбовській,
  • Тульській областях

Через таку погоду у Ярославлі, наприклад, скасовують уроки у школах для учнів перших – четвертих класів, а для учнів п'ятих – одинадцятих класів запровадили режим вільного відвідування.

Також холодні ночі фіксують й у столиці країни-агресорки. Там до 6 ранку температура опускається до мінус 23 градусів.

Проблеми через морози

Через такі холоди починаються у росіян й проблеми. Наприклад, у Нижегородській області серед ночі застряг на трасі екскурсійний автобус. І не через заметіль, а через те, що у нього замерзло паливо.

Тож суворий клімат уночі прийшлося переживати 56 пасажирам, серед яких було 26 дітей. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Як Росія погрожувала замерзанням світові

  • Лякати холодною зимою Росія взялася ще на початку осені. Тоді "Газпром" зняв ролик, у якому використали кадри з Красноярську – міста-мільйонника Росії, яке взагалі ніколи не було газифіковане.
  • Цікаво також, що цей ролик був знятий під пісню Юрія Візбора "А зима буде велика". Однак сенс композиції підмінили – буквально на протилежний. Адже і в оригінальних віршах Візбора, і в переспіві його онуки є рядки "плачет синяя Россия". Іронічно можна сказати, що вони самі ж накликали на себе біду.
  • Лякали Європу у Росії й на початку зими. Як завжди – недолуго. Для цього зняли черговий пропагандистський ролик, щоб продемонструвати, що чекає на Європу за відмову від російських енергоресурсів. На ньому батьки дарують на Різдво дівчинці хом'ячка, з якого згодом через холод та голод вимушені були приготувати юшку.