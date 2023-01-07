Так, по центральным регионам страны-террористки, постоянно уничтожающей украинскую критическую инфраструктуру и угрожающей холодами миру, ударили безумные "минусы". Об этом сообщили российские СМИ, пишет 24 канал.

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"А зима будет большая"

Так, в ряде регионов Центральной России 8 и 9 января морозы ожидаются от -20 до -35 градусов. Такой "холод собачий" будет в:

Владимирской,

Тверской,

Ивановской,

Костромской,

Рязанской,

Смоленской,

Ярославской,

Белгородской,

Брянской,

Воронежской,

Калужской,

Курской,

Липецкой,

Орловской,

Тамбовской,

Тульской областях

Из-за такой погоды в Ярославле, например, отменяют уроки в школах для учащихся первых – четвертых классов, а для учащихся пятых – одиннадцатых классов ввели режим свободного посещения.

Также холодные ночи фиксируют и в столице страны-агрессорки. Там до 6 утра температура опускается до минус 23 градусов.

Проблемы из-за морозов

Из-за таких холодов начинаются у россиян и проблемы. Например, в Нижегородской области ночью застрял на трассе экскурсионный автобус. И не из-за метели, а из-за того, что у него замерзло топливо.

Так что суровый климат ночью пришлось переживать 56 пассажирам, среди которых было 26 детей. По предварительной информации, никто не пострадал.

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