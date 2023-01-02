Более того, она выпустила не один пропагандистский ролик, на которых изображает насколько ужасно холодно в мире без нее. Однако при своих угрозах миру российские власти совершенно забыли о собственном же народе, который в безумных "минусах" испытывает проблемы с электроэнергией. Очередной такой случай произошел и в Улан-Удэ, о чем сообщают российские СМИ, пишет 24 канал.
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Замерзает многотысячный город
Так, в этом городе, который является самым большим городом республики Бурятия и имеет население более 400 тысяч человек, произошло массовое отключение электроэнергии. Местные СМИ сообщают, что отключение света произошло в центре, а также на котельнях отдельных микрорайонов.
Такие перебои привели не только к темноте в домах россиян и в заведениях, но и к отсутствию воды и падению параметров теплоносителей. И это при том, что за окном там от -25 и ниже. Из сообщений СМИ также известно, что такая ситуация в городе не впервые.
Произошло еще одно технологическое нарушение, центр города снова попал под отключение. Еще одна бригада энергетиков направлена на восстановительные работы. Время восстановления пока не известно. Бригады работают,
– сообщили в РосСМИ.
Людей выгоняют на улицу
Из-за отсутствия света в городе не работают магазины и торговые центры, а людей по доброте душевной выгоняют на мороз.
Посетителей выгоняют, все на улице стоят. А на улице -30, очень холодно,
– рассказала местная жительница.
Поэтому российским властям впору было бы не развязывать войны и угрожать миру глобальными катастрофами, а заняться проблемами в собственном государстве и обеспечением достойной жизни собственного же народа.
Другие проблемы в России
- Также по стране-агрессорке, что бы она ни заявляла, бьют и санкции, из-за чего экономику России в 2023 году ждут тяжелые времена. В частности, на это указывают проблемы в нефтегазовой индустрии, большой дефицит бюджета и сокращение основных направлений бюджетирования.
- Более того, прогнозируют, что экономические проблемы России будут не линейными, а экспоненциальными – растущими лавинообразно.
- Политолог, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко рассказал и о внутриполитическом конфликте в России. По его словам, многие российские окрестности не воспринимают политику Москвы, которая высасывает ресурсы из Сибири, Урала, Севера и Дальнего Востока.