Ба більше, вона випустила не один пропагандистський ролик, на яких зображує наскільки жахливо холодно у світі без неї. Однак при своїх погрозах світові російська влада абсолютно забула про власний же народ, який у шалених "мінусах" має проблеми з електроенергією. Черговий такий випадок трапився й в Улан-Уде, про що повідомляють російські ЗМІ, пише 24 канал.
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Замерзає багатотисячне місто
Так, у цьому місті, яке є найбільшим містом республіки Бурятія, та яке має населення у понад 400 тисяч осіб, відбулося масове відключення електроенергії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що відключення світла відбулося у центрі, а також на котельнях окремих мікрорайонів.
Такі перебої призвели не лише до темряви у домівках росіян та закладах, а й до відсутності води та падіння параметрів теплоносіїв. І це при тому, що за вікном там від -25 і нижче. З повідомлень ЗМІ також відомо, що така ситуація у місті – не вперше.
Відбулося ще одне технологічне порушення, центр міста знову потрапив під вимкненням. Наразі ще одна бригада енергетиків спрямована на відновлювальні роботи. Час відновлення поки що не відомий. Бригади працюють,
– повідомили у росЗМІ.
Людей виганяють на вулицю
Через відсутність світла у місті не працюють магазини та торгові центри, а людей за добротою душевною виганяють на мороз.
Відвідувачів виганяють, усі на вулиці стоять. А на вулиці -30, дуже холодно,
– розповіла місцева жителька.
Тож російській владі впору було б не розв'язувати війни та погрожувати світові глобальними катастрофами, а зайнятися проблемами у власній же державі та забезпеченням гідного життя власного ж народу.
Інші проблеми у Росії
- Також по країні-агресорці, що б вона не заявляла, б'ють і санкції, через що на економіку Росії в 2023 році чекають важкі часи. Зокрема на це вказують проблеми у нафтогазовій індустрії, великий дефіцит бюджету та скорочення основних напрямків бюджетування.
- Ба більше, прогнозують, що економічні проблеми Росії будуть не лінійними, а експонентними – такими, що зростають лавиноподібно.
- Політолог, голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко розповів й про внутрішньополітичний конфлікт у Росії. За його словами багато російських околиць не сприймають політику Москви, яка висмоктує ресурси з Сибіру, Уралу, Півночі й Далекого Сходу.