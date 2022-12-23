До прикладу, відео, яке 24 канал покаже вам далі. Воно буцімто демонструє, що очікує на Європу на Різдво. На думку росіян, усе буде дуже і дуже погано.

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Європейці мерзнуть і сидять голодні

Слід розуміти, що російська пропаганда всіляко намагається заспокоїти власний же народ. Адже потрібно продемонструвати, що у всіх навколо все надзвичайно зле. І що на фоні цього умови, в яких ІСНУЮТЬ (наголошуємо) росіяни, – фантастично комфортабельні.

До прикладу, цього разу у Кремлі вирішили буцімто продемонструвати, що чекає на Європу за відмову від російських енергоресурсів. У звичній для Росії манері, зняли дорогий ролик, щоб у деталях продемонструвати той жах, який от-от настане.

Тож повернімося до головного героя пропагандистського ролика, хом'ячка. Маленький гризун, за задумом хворих на голову сценаристів, став подарунком для маленької дівчинки на Різдво у 2021 році. Вона аж не тямила себе від щастя, тримаючи у руках цей маленький клубочок.

За кілька миттєвостей нам демонструють Різдво 2022 року. Недолугі росіяни вирішили у ролику продемонструвати умови, в яких, через них же самих, зараз перебувають мільйони українців. Нам доводиться годинами сидіти без світла та кутатися у теплий одяг, щоб не змерзнути. Але ми вистоїмо.

Але якщо ви думали, що це все, то ні. Як ми зазначили, хворі на голову сценаристи пішли далі. Вони продемонстрували нам Різдво 2023 року. Мовляв, воно буде настільки жахливим, що у матері не залишиться жодного вибору. Жінка змушена буде приготувати юшку з маленького хом'ячка, котрий кілька років тому став подарунком на Різдво.

Росіяни зняли пропагандистський ролик про замерзаючу Європу: дивіться відео

Пробили дно та постукали знизу

Напередодні один з російських пропагандистських телеканалів транслював промову Володимира Зеленського перед Конгресом США. І ці недолуги псевдожурналісти вирішили його підписати не як "президента України", а "лідера угруповання УДІЛ".

Очевидно, це така собі спроба прирівняти Україну до "ІДІЛ" – "Ісламської держави". Щоправда, так і не зрозуміло, як розшифровується абревіатура, яка супроводжувала виступ глави нашої держави.