Як російська журналістика всоте пробила дно

Один з російських пропагандистських телеканалів транслював промову президента України перед Конгресом США. Так звані журналісти підписали Зеленського не "президент України", а "лідер угруповання УДІЛ".

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При цьому внизу додали, що таке "угруповання" наразі "не визнане терористичним". Що це за таке угруповання і як взагалі розшифровується ця абревіатура ми не знаємо. Схоже, що пропагандисти діяли за аналогією з "ІДІЛ" – "Ісламською державою". Однак ці бойовики вже визнані в Росії терористами.

Такі недолугі вибрики пропагандистів лише показують рівень журналістики у Росії.

Російські журналісти назвали Зеленського лідером "УДІЛ": відео

Як пропагандисти збиралися "брати Київ"

21 грудня Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україні виїхав за кордон. Президент полетів у Вашингтон на зустріч з Джо Байденом. У росіян у цей момент "запалало", адже українського лідера у Штатах зустрічали, як справжнього героя.

Отож пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі російського телебачення закликала "брати Київ", поки нема Зеленського. Однак така "спецоперація" не вдалася, Зеленський вже повернувся в Україну, а росіяни все ще товчуться під Бахмутом.