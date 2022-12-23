Можна припустити, що Дмітрій Пєсков мав на увазі демілітаризацію російської армії, що звучало б доволі логічно на фоні новин про 100 тисяч ліквідованих окупантів. Проте ні, речник Кремля розповідав пропагандистським ЗМІ байки про "успішне обеззброєння України", повідомляє 24 канал.

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Пєсков заявив, що, виходячи з виступу президента Владіміра Путіна, Росія значно просунулася в питанні демілітаризації України. Такий коментар він дав одному з пропагандистських видань:

Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації,

– зазначив речник.

До слова, аргументів таким висновкам Пєсков не надав. Мабуть, таку інформацію дізнався особисто Путін, коли "відвідував фронт".

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