Можна припустити, що Дмітрій Пєсков мав на увазі демілітаризацію російської армії, що звучало б доволі логічно на фоні новин про 100 тисяч ліквідованих окупантів. Проте ні, речник Кремля розповідав пропагандистським ЗМІ байки про "успішне обеззброєння України", повідомляє 24 канал.
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Прессекретар Путіна переконує росіян в успіхах щодо поставлених цілей
Пєсков заявив, що, виходячи з виступу президента Владіміра Путіна, Росія значно просунулася в питанні демілітаризації України. Такий коментар він дав одному з пропагандистських видань:
Можна констатувати, що тут суттєве просування на шляху демілітаризації,
– зазначив речник.
До слова, аргументів таким висновкам Пєсков не надав. Мабуть, таку інформацію дізнався особисто Путін, коли "відвідував фронт".
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Як Пєсков відреагував на поїздку Зеленського в США
- Напередодні Володимир Зеленський відвідав США та зустрівся з президентом Джо Байденом. Дмітрій Пєсков вже встиг дати свій "вагомий" коментар щодо цієї поїздки.
- Речник Кремля цинічно заявив, що постачання західного озброєння Україні "не сприяє вирішенню конфлікту". Навпаки, на думку Пєскова, підтримка партнерів лише "продовжує страждання українського народу".
- Прессекретар виправдовувався, що іноземна зброя ніяк не завадить росіянам "досягти цілей спецоперації". Його обурив той факт, що Зеленський та Байден нічого не сказали про потенційну готовність "прислухатися до занепокоєнь Росії".