Можно предположить, что Дмитрий Песков имел в виду демилитаризацию российской армии, что звучало бы достаточно логично на фоне новостей 100 тысяч ликвидированных оккупантов. Однако нет, представитель Кремля рассказывал пропагандистским СМИ басни об "успешном обезоружении Украины", сообщает 24 канал.
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Пресссекретарь Путина убеждает россиян в успехах по поставленным целям
Песков заявил, что исходя из выступления президента Владимира Путина, Россия значительно продвинулась в вопросе демилитаризации Украины. Такой комментарий он дал одному из пропагандистских изданий:
Можно констатировать, что здесь существенно продвижение на пути демилитаризации,
– отметил спикер.
К слову, аргументы таким выводам Песков не предоставил. Может быть, такую информацию узнал лично Путин, когда "посещал фронт".
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Как Песков отреагировал на поездку Зеленского в США
- Накануне Владимир Зеленский посетил США и встретился с президентом Джо Байденом. Дмитрий Песков уже успел дать свой "весомый" комментарий об этой поездке.
- Спикер Кремля цинично заявил, что поставка западного вооружения Украине "не способствует разрешению конфликта". Напротив, по мнению Пескова, поддержка партнеров только "продолжает страдания украинского народа".
- Пресссекретарь оправдывался, что иностранное оружие никак не помешает россиянам "достичь целей спецоперации". Его возмутил тот факт, что Зеленский и Байден ничего не сказали о потенциальной готовности "прислушаться к обеспокоенности России".