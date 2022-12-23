Можно предположить, что Дмитрий Песков имел в виду демилитаризацию российской армии, что звучало бы достаточно логично на фоне новостей 100 тысяч ликвидированных оккупантов. Однако нет, представитель Кремля рассказывал пропагандистским СМИ басни об "успешном обезоружении Украины", сообщает 24 канал.

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Песков заявил, что исходя из выступления президента Владимира Путина, Россия значительно продвинулась в вопросе демилитаризации Украины. Такой комментарий он дал одному из пропагандистских изданий:

Можно констатировать, что здесь существенно продвижение на пути демилитаризации,

– отметил спикер.

К слову, аргументы таким выводам Песков не предоставил. Может быть, такую информацию узнал лично Путин, когда "посещал фронт".

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