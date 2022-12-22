И, как всегда, Песков раскритиковал украинского и американского президентов. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.
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Что Песков сказал о визите Зеленского в США
Реально призывов к миру не прозвучало, не было предостережений по поводу варварских обстрелов жилых домов Донбасса, не прозвучало слов о потенциальной готовности прислушаться к озабоченностям России,
– цинично заявил пресс-секретарь Путина.
Песков считает, что поставки западного вооружения Украине якобы "не способствуют решению конфликта, а лишь продолжают страдания украинского народа".
"Визит Зеленского в США подтвердил, что Вашингтон продолжает де-факто и косвенно воевать с Россией до последнего украинца", – сказал рупор Кремля.
К тому же Песков заявил, что американские системы Patriot, как и другие виды поставляемых ВСУ вооружений, якобы "являются законной целью для российских военных".
Пресс-секретарь диктатора подчеркнул, что расширение ассортимента поставляемых Украине вооружений якобы "не может помешать России достичь целей так называемой спецоперации".
Визит Зеленского в США: что известно
- Приблизительно в 19:00 СМИ сообщили, что Владимир Зеленский уже в США. Позже об этом сказали официально.
- Около 22:00 американские СМИ сообщили, что начались переговоры между американским и украинским лидерами. Сразу стало известно, что Зеленский передал Байдену награду и письмо солдата, с которым он встретился накануне в Бахмуте.
- После брифинга с Джо Байденом Владимир Зеленский отправился в Конгресс США, где перед заседанием встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.
- Кроме того, президент рассказал о своем визите в Бахмут и подарил конгрессменам флаг, который ему передали защитники города.
- Отметим, что в Белом доме прекрасно понимают, что Россия несет угрозу в любом уголке мира. Так что вопросу безопасности уделили достаточно внимания.
- Кстати, перед встречей Зеленского с Байденом, в Белом доме подтвердили очередной пакет военной помощи Украине.