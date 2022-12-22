В общей сложности российская армия потеряла в Украине 100400 бойцов. Лишились оккупанты и большого количества техники.

Потери русской армии в технике

танков – 3003 (+1);

боевых бронированных машин – 5981 (+2);

артиллерийских систем – 1978 (+6);

РСЗО – 413 (+1);

средств ПВО – 212;

самолетов – 283 (+1)

вертолетов – 267;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5);

крылатых ракет – 653;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7);

специальной техники – 178.

Добавим, что только за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотник типа "Форпост" и еще 2 типа "Ланцет-3". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили:

3 пункта управления,

2 района сосредоточения живой силы противника.

Также ВСУ мощно ударили по штабу врага в Горловке. Как следствие – ликвидировано 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры .

А на днях россияне сбили свой же бомбардировщик, который стоит сотни миллионов рублей. Речь идет о вертолете Ка-52 меньше. Этот инцидент с ущербом Ка-52, которые еще называют "Аллигаторами", произошел на Запорожье.

Обратите внимание! Ориентировочная стоимость ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" – 16,1 миллиона долларов, или 484 миллиона рублей.