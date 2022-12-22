Загалом російська армія втратила в Україні 100400 бійців. Позбулися окупанти й великої кількості техніки.

Важливо ЗСУ накрили штаб ворога у Горлівці, 4 офіцери поїдуть у пакетах: карта бойових дій на 22 грудня

Втрати російської армії у техніці

  • танків – 3003 (+1);
  • бойових броньованих машин – 5981 (+2);
  • артилерійських систем – 1978 (+6);
  • РСЗВ – 413 (+1);
  • засобів ППО – 212;
  • літаків – 283 (+1)
  • гелікоптерів – 267;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5);
  • крилатих ракет – 653;
  • кораблів/катерів – 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4615 (+7);
  • спеціальної техніки – 178.

Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотник типу "Форпост" та ще 2 – типу "Ланцет-3". Українські ракетники і артилеристи водночас уразили:

  • 3 пункти управління,
  • 2 райони зосередження живої сили противника.

Також ЗСУ потужно вдарили по штабу ворога у Горлівці. Як наслідок – ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких – офіцери.

А днями росіяни збили свій же бомбардувальник, який коштує сотні мільйонів рублів. Мовиться про вертоліт Ка-52 менше. Цей інцидент зі збиттям Ка-52, які ще називають "Алігаторами", стався на Запоріжжі.