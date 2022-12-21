За 300 днів повномасштабної війни Росія втратила 282 літаків та 267 гелікоптерів. Очевидно, що серед цієї кількості літальних апаратів є ті, які окупанти ліквідували власноруч – без допомоги Повітряних Сил ЗСУ. Скажімо, 21 грудня, стало відомо, що ще на початку місяця в путінському арсеналі стало на один вертоліт Ка-52 менше. І це завдяки діям "другій армії світу".

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Російська ППО "дуже надійна"

Як інформують у ЗСУ з посиланням на телеграм-канали, ворожа протиповітряна оборона, замість ракет та безпілотників, ліквідовує свої ж літальні апарати. Цей інцидент зі збиттям Ка-52, які ще називають "Алігаторами", стався на Запоріжжі.

Власне, екіпаж російського зенітного гарматно-гарматного комплексу Панцирь-С1 блискуче вночі відпрацював по власному ж літальному апаратові. Варто зазначити, що, на жаль, екіпаж "Алігатора", що був всередині Ка-52, – вижив. Однак, вочевидь, це скоро виправлять Збройні Сили.

Російське ППО воно таке. Збити ракету – ніт, а збити власний гелікоптер чи літак – так! Ми за другий варіант. А поки що весь екіпаж зенітчиків "запрошуємо на святкову вечерю" на їх честь,

– пожартували у СтратКомі ЗСУ.

Окрім того, там опублікували світлини збитого літального апарата Ка-52 "Алігатор".



Росіяни збили свій же літак Ка-52 / Фото з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" 16,1 мільйона доларів або 484 мільйони рублів.



Окупанти збили свій літак, що коштує дуже дорого / Світлина з телеграм-каналів

У Росії закінчуються боєприпаси

Фактично російські загарбники роблять усе для того, аби ця війна закінчилась їхньою поразкою. Вони власноруч зменшують свої запаси озброєння, якого і так не багато. Американські аналітики зазначають, що у ворожої армії, зокрема, закінчуються артилерійські боєприпаси.