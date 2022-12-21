Критична нестача боєприпасів

Західні офіційні особи говорили про нестачу боєприпасів у Росії протягом місяців. У вересні вони заявили, що Росія звернулася до Північної Кореї за поповненням. У листопаді Ллойд Остін, міністр оборони США, говорив про "значну нестачу".

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На брифінгу 12 грудня високопоставлений представник американського оборонного відомства заявив, що за нинішніх темпів використання Росія може підтримувати "повністю справні" боєприпаси для трубної та реактивної артилерії лише до початку 2023 року. Такої ж думки дотримується і начальник штабу оборони збройних сил Великої Британії Тоні Радакін

Дозвольте мені сьогодні ввечері сказати Путіну те, що його власні генерали та міністри, ймовірно, надто бояться сказати. Росія стикається з критичною нестачею артилерійських боєприпасів,

– заявив 14 грудня адмірал сер Тоні Радакін.

Десятьма днями раніше Авріл Хейнс, головний чиновник американської розвідки, висловила подібне судження.

Інші роблять менш позитивні прогнози

9 грудня полковник Марго Гросберг, глава оборонної розвідки Естонії, заявив, що Росія має близько 10 мільйонів снарядів і здатна виготовити ще 3,4 мільйона протягом року. За його словами, на піку швидкості вогню влітку на східному Донбасі в Україні Росія використовувала близько 20 000 снарядів на день, що означає, що країна має достатньо боєприпасів "щонайменше на рік, якщо не довше".

У недавньому інтерв'ю Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готується до нового наступу навесні, який може включати ще один замах на Київ. "Готуються боєприпаси", – сказав генерал Залужний. "Не дуже добре, але все ж".

Майкл Кофман з аналітичного центру CNA припускає, що американці враховують у своїх підрахунках лише ті боєприпаси, що належним чином зберігаються та не потребують відновлення перед використанням. За його словами, підрахунок Естонії, ймовірно, включає ширший спектр боєприпасів, які можуть бути ненадійними або небезпечними, хоча й не обов’язково неефективними.

Російські боєприпаси часто зберігаються в поганих умовах і набагато довше, ніж це було б в арміях НАТО. Якщо вірити Пентагону, Росія стріляє деякими снарядами, виробленими на початку 1980-х років.

Ви завантажуєте боєприпаси, схрещуєте пальці й сподіваєтесь, що вони вистрілять,

— сказав представник американського міністерства оборони. Він додав, що Україна теж використовує старі боєприпаси.

Також незрозуміло, скільки боєприпасів Росія втратила й отримала за десять місяців війни. Швидкість витрат можна досить точно розрахувати, але визначити, скільки боєприпасів втратила Росія під час ракетних обстрілів Україною її складів великої дальності, трохи складніше. Особливо важко визначити швидкість, з якою Росія може поповнити ці запаси.

Деякі показники, такі як виробництво сталі, дають підказку. Але вони також можуть ввести в оману. У вересні Джек Вотлінг з Королівського інституту об’єднаних служб, іншого аналітичного центру, пояснив, що попередні оцінки російського артилерійського виробництва, починаючи з червня, були завищеними, оскільки вони зосереджувалися на здатності Росії відливати та наповнювати снаряди, а не на виробництві вибухівки всередині. І американська, і британська розвідки стверджують, що темпи виробництва в Росії дуже обмежені.

Росія може імпортувати боєприпаси

Окрім виробництва снарядів, Росія може їх імпортувати. За словами західних чиновників, Білорусь надала велику кількість боєприпасів зі своїх запасів радянських часів. Але багато з цього, ймовірно, є непридатним. У своїй промові адмірал Радакін звинуватив Північну Корею у "прагненні контрабанди артилерійських снарядів до Росії". Але їх пропозиція зараз незначна, за словами пані Хейнс.

Але Вільям Оуен, колишній солдат, а нині редактор журналу Military Strategy Magazine, застерігає від таких райдужних розрахунків. Навіть якщо деякі російські снаряди погані, багато з них спрацює.

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