В ефірі 24 каналу колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що з 9 по 11 грудня в Тегерані був зафіксували приватний літак Global 5000, який коштує 10 мільйонів доларів. Відомо, що він належить Світлані Медведєвій – дружині Дмитра Медведєва. Тобто він цілий вікенд знаходився в Тегерані.

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"Я розумію, що це була не просто якась поїздка поїсти шаурми чи подивитися видатні місця. Це була якась політична місія. Швидше за все, це повʼязано з наданням безпілотників та перемовини щодо балістичних ракет. Проте поки невідомі результати як вони домовилися", – зазначив Іван Ступак.

Він додав, що 10 грудня в Тегерані згорів Ісфаханський технологічний університет. Там були креслення до іранської безпілотної програми та балістичних ракет.

Я думаю, що це також дуже сильно повпливало на здатність іранської сторони передавати росіянам безпілотники й, можливо, ракети. Не дарма ж пішла розмова, що, можливо, спробують розташувати виробництво цієї програми безпілотників та ракет на території Росії. Тобто це не випадково згоріло,

– акцентував Ступак.

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Дії США

За його словами, США дуже активно почали бити по компаніях та людях, які забезпечували всі ці роки перевезення з Європи та США запасних частин для виготовлення безпілотників та ракет. Там санкції вводяться проти юридичних та фізичних осіб.

"(Іран – 24 канал) намагається бути трошки хорошими, трошки поганими. Там такий "мальчиш-плохиш" на мінімалках. Тобто начебто Росії допомагають, але так, щоб не сильно дратувати США та країни Європи. Ззовні тисне цивілізований світ на Іран, всередині тиснуть протестуючі. Треба якось балансувати", – пояснив Ступак.

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