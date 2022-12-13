На цьому наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу. Він підкреслив, що у нашої держави є сотні фактів застосування Росією саме іранських дронів-камікадзе для атаки.

Читайте також Поразка не за горами: як у Кремлі змінюють риторику пропаганди на фоні військових провалів

Іран відповідатиме за допомогу Росії

За словами Ніколенка, відомство не здивоване тому факту, що Іран намагається заперечити постачання зброї Росії. Водночас він зауважив, що українські й іранські експерти проводили технічну зустріч. Під час неї представники нашої держави передали колегам достатню кількість доказів.

Мовиться про сотні зафіксованих фактів обстрілу України іранськими дронами-камікадзе. Нагадаємо, що внаслідок однієї з таких атак серйозних руйнувань зазнала енергетична інфраструктура Одещини. Наслідки намагаються усунути кілька днів.

Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією,

– наголосив Ніколенко.

Іран боїться, але допомагає Росії

Тегеран буцімто й боїться негативної реакції міжнародної спільноти. Але це аж ніяк не впливає на його допомогу Росії. Напередодні стало відомо лише про те, що Іран прагне трішки пом'якшити критику у свою сторону. Для цього планують обмежити радіус польоту ракет, які передадуть Кремлю.

Раніше російський публіцист Андрій Піонтковський висловив припущення щодо майбутніх загроз з Ірану. На його думку, Ізраїль може завдати кілька ударів, які знищать об'єкти, що займаються створенням зброї. Тож не виключено, що поки Тегеран вагатиметься з передачею ракет, їх просто уже не буде.

Тим часом Євросоюз ввів санкції проти Ірану. Пов'язані вони, не складно зрозуміти, з підтримкою країною Росії у війні проти України. До списку обмежень потрапили 8 осіб, а також одна організація. Зауважимо, що відповідні санкції запроваджують вперше з 2019 року.