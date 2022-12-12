Попри тиск міжнародної спільноти, Іран не відмовився від ідеї передати зброю Росії. Про це повідомили 4 високопоставлених ізраїльських чиновники, опираючись на звіти розвідки.

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Чому Іран хоче обмежити дальність ракет

Поставки іранських балістичними ракет до Росії може порушити резолюцію Ради Безпеки ООН і запустити механізм "зворотного удару".

Це відновить санкції ООН проти Ірану, що для самого Тегерану є проблематично.

Які ракети може отримати Росія

За словами ізраїльських чиновників, Іран планує передати Росії лише ракети з дальністю менше, ніж 300 кілометрів. Інші ракети хочуть модифікувати, щоб вони залишалися в межах резолюції. Мовиться про систему Fateh-110, яка має радіус дії 300 кілометрів, але іранці планують зменшити радіус.

Спочатку іранці також розглядали можливість надати Росії ракету Zolfaghar, яка має радіус дії 700 кілометрів, але наразі вони вагаються.

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