Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, балістична ракета – дуже складна ціль для збиття. Якщо Росія отримає навіть 50 чи 100 одиниць, то це становитиме велику небезпеку для України.

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Які ракети є в наявності в Ірану

Іран виготовляє два види балістичних ракет – Fateh-110 на 300 кілометрів і Zolfaghar на 700 кілометрів. Першу створили на основі радянської ракети. Для другої вже начебто використовували, зокрема, російські ракетні технології.

Наскільки небезпечні іранські ракети – розповів Коваленко: дивіться відео

Особливість Zolfaghar – від'ємна бойова частина від розгінного блоку. Такі ракети ще важче збивати. Однак Коваленко сумнівається, що навіть у такому випадку Росія зможе знищити енергетичну інфраструктуру України.

Не виключаю, що наші партнери можуть почати надавати ефективні протиракетні комплекси. Якщо нам не дають Patriot, тоді ми зможемо почати не просто просити, а вимагати ЗРК Samp-T. Це допоможе принаймні мінімізувати наслідки ударів та прикрити певні стратегічні об'єкти,

– зазначив Коваленко.

Чи отримає Росія іранські ракети