Таким чином, загроза атак дронами-камікадзе ще залишається. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

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Росія запускає "Шахіди" з Азовського моря

З Азовського моря зараз запускають дрони-камікадзе. Зі східної частини Азовського моря, Краснодарський край. Дві крайні атаки дронів були саме звідти,

– заявив Ігнат.

За його словами, російські окупанти декілька тижнів не використовували іранські безпілотники, ймовірно, через брак дронів. Проте є можливість, що Росія вже отримала нову партію дронів-камікадзе.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк наголосила, що загроза атак дронами-камікадзе все ще залишається, оскільки погодні умови для них – не критичні.

"Шахіди" не бояться цієї температури, для них критичніші перепади температури, а також поривчастий вітер. Сподіваємось, що шторм завадить окупантам застосувати ці дрони", – зазначила Гуменюк.

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