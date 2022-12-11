Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух прогримів в одному з приміщень Ісфаханського технологічного університету. Після цього сталася пожежа на хімічному факультеті.

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Вибух стався в Ісфаханському технологічному університеті

Повідомляється, що Ісфаханський технологічний університет пов'язаний з проєктами в оборонній сфері. Інших деталей про вибух наразі не повідомляється.

Вибух в іранському університеті: відео

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