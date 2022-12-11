Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в одном из помещений Исфаханского технологического университета. После этого произошел пожар на химическом факультете.
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Взрыв произошел в Исфаханском технологическом университете
Сообщается, что Исфаханский технологический университет связан с проектами в оборонной сфере. Других деталей о взрыве пока не сообщается.
Взрыв в иранском университете: видео
Иран снабжает оружием Россию
- Россия из-за вторжения в Украину оказалась в изоляции и ищет союзников, чтобы продолжать войну. Кремль зависит от Ирана, поставляющего российской армии дроны-камикадзе. Также Иран обещал России баллистические ракеты.
- В частности, в октябре Россия подписала соглашение с Ираном о поставках беспилотников и баллистических ракет. В то же время в Пентагоне не подтвердили подписание соглашения. Также в ГУР МО заявили, что Россия не получала иранские баллистические ракеты.
- В Институте по изучению войны считают, что Россия брала паузы между ударами дронами-камикадзе не просто так. За это время враг мог заниматься модификацией "шахидов", чтобы они выдерживали морозы.
- Россия уже возобновила атаки дронами-камикадзе. Оккупанты могли начать использовать против Украины иранские беспилотники, полученные из новой партии.