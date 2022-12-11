Местные СМИ сообщают, что взрыв прогремел в одном из помещений Исфаханского технологического университета. После этого произошел пожар на химическом факультете.

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Взрыв произошел в Исфаханском технологическом университете

Сообщается, что Исфаханский технологический университет связан с проектами в оборонной сфере. Других деталей о взрыве пока не сообщается.

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