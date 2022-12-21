Критическая нехватка боеприпасов

Западные официальные лица говорили о нехватке боеприпасов в России за месяцы. В сентябре они заявили, что Россия обратилась в Северную Корею за пополнением. В ноябре Ллойд Остин, министр обороны США, говорил о "значительной нехватке".

Актуально Боррель потребовал от Ирана остановить поддержку России в войне

На брифинге 12 декабря высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства заявил, что при нынешних темпах использования Россия может поддерживать "полностью исправные" боеприпасы для трубной и реактивной артиллерии только до начала 2023 года. Такого же мнения придерживается и начальник штаба обороны вооруженных сил Великобритании Тони Радакин

Позвольте мне сегодня вечером сказать Путину, что его собственные генералы и министры, вероятно, слишком боятся сказать. Россия сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов,

– заявил 14 декабря адмирал сэр Тони Радакин.

Десятью днями ранее Аврил Хейнс, главный чиновник американской разведки, высказала подобное суждение.

Другие делают менее положительные прогнозы

9 декабря полковник Марго Гросберг, глава оборонной разведки Эстонии, заявил, что у России есть около 10 миллионов снарядов и способна изготовить еще 3,4 миллиона в течение года. По его словам, на пике скорости огня летом на восточном Донбассе в Украине Россия использовала около 20 000 снарядов в день, что означает, что у страны достаточно боеприпасов "по меньшей мере на год, если не дольше".

В недавнем интервью Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что Россия готовится к новому наступлению весной, которое может включать еще одно покушение на Киев. "Готовятся боеприпасы", – сказал генерал Залужный. "Не очень хорошо, но все же".

Майкл Кофман из аналитического центра CNA предполагает, что американцы учитывают в своих подсчетах только боеприпасы, которые должным образом хранятся и не нуждаются в восстановлении перед использованием. По его словам, подсчет Эстонии, вероятно, включает более широкий спектр боеприпасов, которые могут быть ненадежными или опасными, хотя и не обязательно неэффективными.

Российские боеприпасы часто сохраняются в плохих условиях и гораздо дольше, чем это было бы в армиях НАТО. Если верить Пентагону, Россия стреляет некоторыми снарядами, произведенными в начале 80-х годов.

Вы загружаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят,

– сказал представитель американского министерства обороны. Он добавил, что Украина тоже использует старые боеприпасы.

Также неясно, сколько боеприпасов Россия потеряла и получила за десять месяцев войны. Скорость затрат можно достаточно точно рассчитать, но определить, сколько боеприпасов потеряла Россия во время ракетных обстрелов Украиной по ее составам большой дальности, несколько сложнее. Особенно сложно определить скорость, с которой Россия может пополнить эти запасы.

Некоторые показатели, такие как производство стали, подсказывают. Но они тоже могут ввести в заблуждение. В сентябре Джек Уотлинг из Королевского института объединенных служб, другого аналитического центра, пояснил, что предварительные оценки российского артиллерийского производства, начиная с июня, были завышены, поскольку они сосредотачивались на способности России отливать и наполнять снаряды, а не на производстве взрывчатки внутри. И американская, и британская разведки утверждают, что темпы производства в России очень ограничены.

Россия может импортировать боеприпасы

Кроме производства снарядов Россия может их импортировать. По словам западных чиновников, Беларусь предоставила большое количество боеприпасов из своих запасов советских времен. Но многое из этого, вероятно, непригодно. В своей речи адмирал Радакин обвинил Северную Корею в "стремлении контрабанды артиллерийских снарядов в Россию". Но их предложение сейчас незначительно, по словам г-жи Хейнс.

Но Уильям Оуэн, бывший солдат, а ныне редактор журнала Military Strategy Magazine, предостерегает от таких радужных расчетов. Даже если некоторые российские снаряды плохи, многие из них сработают.

Импортирует ли Россия баллистические ракеты из Ирана