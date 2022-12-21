За добу кількість загарбників скоротилася ще на 510 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.

Важливо ППО збила 2 ворожі гелікоптери, на Запоріжжі у росіян величезні втрати: головне від Генштабу

Втрати російської армії у техніці

  • танків – 3002 (+7) одиниці,
  • бойових броньованих машин – 5979 (+5) одиниць,
  • артилерійських систем – 1972 (+12) одиниці,
  • РСЗВ – 412 (+2) одиниць,
  • засобів ППО – 212 (+0) одиниць,
  • літаків – 282 (+1) одиниці,
  • гелікоптерів – 267 (+1) одиниць,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
  • крилатих ракет – 653 (+0),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) одиниць,
  • спеціальної техніки – 178 (+1).


Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ

Як ЗСУ нищать окупантів

  • Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.
  • Наша авіація протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.
  • Нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі.