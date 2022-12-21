За добу кількість загарбників скоротилася ще на 510 осіб. Це мінімальні підтверджені дані, оскільки важко вести точні підрахунки під час запеклих боїв.
Важливо ППО збила 2 ворожі гелікоптери, на Запоріжжі у росіян величезні втрати: головне від Генштабу
Втрати російської армії у техніці
- танків – 3002 (+7) одиниці,
- бойових броньованих машин – 5979 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1972 (+12) одиниці,
- РСЗВ – 412 (+2) одиниць,
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць,
- літаків – 282 (+1) одиниці,
- гелікоптерів – 267 (+1) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1688 (+8),
- крилатих ракет – 653 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4608 (+9) одиниць,
- спеціальної техніки – 178 (+1).
Актуальні втрати ворога / фото Генштаб ЗСУ
Як ЗСУ нищать окупантів
- Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.
- Наша авіація протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.
- Нещодавно стало відомо, що ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі.