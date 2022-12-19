Відповідне відео оприлюднив 18 грудня партнер юридичної компанії "Прокопчук Груп", яка наразі займається волонтерською діяльністю і захистом інтересів військовослужбовців, Святослав Прокопчук.

Важливо Кім пояснив, чому звільнення Кінбурнської коси настільки важливе

По позиціях ворога влучно відпрацював ударний дрон. Як відомо, ворог облаштував позиції у житловому будинку у населеному пункті Покровське. Однак із загарбниками швидко розібралися наші захисники.

Довідка. Покровське – село з населенням 177 осіб у Миколаївському районі Миколаївської області, розташоване на березі Дніпровсько-Бузького лиману. Станом на грудень 2022 року Покровське є одним з трьох населених пунктів Миколаївщини (разом з Василівкою і Покровкою), що досі залишаються під російською військовою окупацією.

Дослідники також зазначають: дані кадри свідчать про те, що українські ударні дрони вийшли на новий рівень з точки зору точності і потужності ураження цілі. Після удару будівлю, яка слугувала позицією загарбникам, повністю оповили вогонь і густий білий дим.

ЗСУ знищили позицію окупантів на Кінбурнській косі: дивіться відео

Додамо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення. Там "замикаються" виходи із портів деокупованого Херсону та Миколаєва. Контроль над цим клаптиком землі давав росіянам змогу постійно обстрілювати портопункт в Очакові, а також блокувати фактично найбільший за перевалкою порт України в Миколаєві.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що російські окупанти не можуть завезти на Кінбурнську косу ні додаткову техніку, ні особовий склад для підсилення підрозділів. Усі заїзди контролюють наші захисники.