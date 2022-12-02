В інтерв'ю Віталій Кім пояснив, у чому стратегічна важливість Кінбурнської коси. І як її звільнення з-під окупації вплине на ситуацію в країні. Нагадаємо, що після вибивання звідти росіян можна буде сказати, що Миколаївщина нарешті вільна.

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Звільнення Кінбурнської коси для безпеки

За словами глави ОВА, Кінбурнську косу потрібно звільнити першочергово з міркувань безпеки. Вибивання звідти ворога дозволить мінімізувати ризики для мешканців як цілої області, так і Очаківської громади зокрема.

Кім підкреслив, що життя останньої складно порівняти з життям на звільнених територіях. А все тому, що вона перманентно перебуває під загрозою обстрілів з боку Росії.

Кінбурнська коса і зерновий коридор

Кім зазначив, що Кінбурнська коса розташована неподалік Очаківської громади. І саме через цей пролив здійснюється прямий захід до морських портів області.

Отже, якщо вибити звідти ворога, то він не зможе використовувати легку зброю, ПТРК, міномети й артилерійські снаряди. Все те, чим він гіпотетично може атакувати судна, які б проходили зерновим коридором з Миколаївщини.

Крім того, звільнення коси дозволить використовувати Миколаївський порт. А ще залишаються Новоодеський і Вознесенський, які теж зможуть відновити свою роботу. Кім також пригадав термінали Нібулона, великої зерноторгової компанії. Вони розташовані вже вище за течією Південного Бугу.

Що стосується тих же портів і використання їх для зернового коридору, то Кім не виключає такої можливості.

Але це – рішення вищого керівництва. І перемовин. Тому що насамперед вони мають юридично долучитися до цього коридору. Фізично уже можливо,

– додав він.

Важливість Кінбурнської коси для військових

Якщо говорити про позицію військових, то і з цієї сторони важливо звільнити косу. За словами Кіма, навіть невеличкий клаптик у морі дає захисникам України додаткову дистанцію. Він взяв за приклад ті ж острів Зміїний або ж Майський. Останній – штучний, насипаний між самою Кінбурнською косою й Очаківським мисом.

Щодо подальшої деокупації, то у цьому плані Кінбурнська коса навряд чи відіграє важливу роль. За словами Кіма, там одна дорога на Кінбурн і вихід, яким не так уже й просто буде скористатися. Ба більше, сама коса буде замінована, а також під постійним вогневим контролем.

Яка ситуація на Кінбурнській косі

Напередодні Віталій Кім розповідав, що окупанти насильно вивозять людей з Кінбурнської коси. Кілька днів тому вороги влаштували так звану "евакуацію", у рамках якої Миколаївщину не за власною волею покинуло близько 37 українців.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що ЗСУ продовжують знищувати окупантів на Кінбурнській косі. Водночас російські військові постійно поновлюють там сили.

Підтягують загарбники туди свої війська через суходіл. Нагадаємо вам, що Кінбурнська коса з'єднується з лівобережжям. Саме туди вороги втекли під час успішного контрнаступу ЗСУ.

Саме туди вороги втекли під час успішного контрнаступу ЗСУ. Гуменюк наголосила, що надзвичайно важливо дотримуватися інформаційної тиші. За її словами, це необхідно робити з урахуванням її географічного положення.

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