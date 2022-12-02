В интервью Виталий Ким объяснил, в чем стратегическая важность Кинбурнской косы. И как ее особождение из-под оккупации повлияет на ситуацию в стране. Напомним, что после выбивания оттуда россиян можно будет сказать, что Николаевщина наконец-то свободна.

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Освобождение Кинбурнской косы для безопасности

По словам главы ОВА, Кинбурнскую косу нужно осободить в первую очередь из соображений безопасности. Выбивание оттуда врага позволит минимизировать риски для жителей как целой области, так и Очаковской общины.

Ким подчеркнул, что жизнь последней сложно сравнить с жизнью на освобожденных территориях. А все потому, что оно перманентно находится под угрозой обстрелов со стороны России.

Кинбурнская коса и зерновой коридор

Ким отметил, что Кинбурнская коса расположена недалеко от Очаковской общины. И именно через этот пролив осуществляется прямой вход в морские порты области.

Следовательно, если выбить оттуда врага, он не сможет использовать легкое оружие, ПТРК, минометы и артиллерийские снаряды. Все то, чем он гипотетически может атаковать суда, которые проходили бы зерновым коридором из Николаевщины.

Кроме того, освобождение косы позволит использовать Николаевский порт. А еще остаются Новоодесский и Вознесенский, которые тоже смогут возобновить свою работу. Ким также припомнил терминалы Нибулона, крупной зерноторговой компании. Они расположены выше по течению Южного Буга.

Что касается тех же портов и использования их для зернового коридора, то Ким не исключает такой возможности.

Но это решение высшего руководства. И переговоров. Потому что, прежде всего, они должны юридически присоединиться к этому коридору. Физически уже возможно,

– добавил он.

Важность Кинбурнской косы для военных

Если говорить о позиции военных, то и с этой стороны важно освободить косу. По словам Кима, даже небольшой клочок в море дает защитникам Украины дополнительную дистанцию. Он взял в пример тот же остров Змеиный или Майский. Последний – искусственный, насыпанный между Кинбурнской косой и Очаковским мысом.

Что касается дальнейшей деоккупации, то в этом плане Кинбурнская коса вряд ли играет немаловажную роль. По словам Кима, там одна дорога на Кинбурн и выход, которым не так-то просто будет воспользоваться. Более того, сама коса будет заминирована, а также под постоянным огневым контролем.

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Накануне Виталий Ким рассказывал, что оккупанты насильно увозят людей из Кинбурнской косы. Несколько дней назад враги устроили так называемую "эвакуацию", в рамках которой Николаевщину не по собственной воле покинуло около 37 украинцев.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Кинбурнской косе. В то же время, российские военные постоянно возобновляют там силы.

Подтягивают захватчики туда свои войска через сушу. Напомним вам, что Кинбурнская коса соединяется с левобережьем. Именно туда враги скрылись во время успешного контрнаступления ВСУ.

Именно туда враги скрылись во время успешного контрнаступления ВСУ. Гуменюк подчеркнула, что очень важно соблюдать информационную тишину. По ее словам, это необходимо делать с учетом ее географического положения.

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