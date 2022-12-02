В интервью Виталий Ким объяснил, в чем стратегическая важность Кинбурнской косы. И как ее особождение из-под оккупации повлияет на ситуацию в стране. Напомним, что после выбивания оттуда россиян можно будет сказать, что Николаевщина наконец-то свободна.
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Освобождение Кинбурнской косы для безопасности
По словам главы ОВА, Кинбурнскую косу нужно осободить в первую очередь из соображений безопасности. Выбивание оттуда врага позволит минимизировать риски для жителей как целой области, так и Очаковской общины.
Ким подчеркнул, что жизнь последней сложно сравнить с жизнью на освобожденных территориях. А все потому, что оно перманентно находится под угрозой обстрелов со стороны России.
Кинбурнская коса и зерновой коридор
Ким отметил, что Кинбурнская коса расположена недалеко от Очаковской общины. И именно через этот пролив осуществляется прямой вход в морские порты области.
Следовательно, если выбить оттуда врага, он не сможет использовать легкое оружие, ПТРК, минометы и артиллерийские снаряды. Все то, чем он гипотетически может атаковать суда, которые проходили бы зерновым коридором из Николаевщины.
Кроме того, освобождение косы позволит использовать Николаевский порт. А еще остаются Новоодесский и Вознесенский, которые тоже смогут возобновить свою работу. Ким также припомнил терминалы Нибулона, крупной зерноторговой компании. Они расположены выше по течению Южного Буга.
Что касается тех же портов и использования их для зернового коридора, то Ким не исключает такой возможности.
Но это решение высшего руководства. И переговоров. Потому что, прежде всего, они должны юридически присоединиться к этому коридору. Физически уже возможно,
– добавил он.
Важность Кинбурнской косы для военных
Если говорить о позиции военных, то и с этой стороны важно освободить косу. По словам Кима, даже небольшой клочок в море дает защитникам Украины дополнительную дистанцию. Он взял в пример тот же остров Змеиный или Майский. Последний – искусственный, насыпанный между Кинбурнской косой и Очаковским мысом.
Что касается дальнейшей деоккупации, то в этом плане Кинбурнская коса вряд ли играет немаловажную роль. По словам Кима, там одна дорога на Кинбурн и выход, которым не так-то просто будет воспользоваться. Более того, сама коса будет заминирована, а также под постоянным огневым контролем.
Какая ситуация на Кинбурнской косе
- Накануне Виталий Ким рассказывал, что оккупанты насильно увозят людей из Кинбурнской косы. Несколько дней назад враги устроили так называемую "эвакуацию", в рамках которой Николаевщину не по собственной воле покинуло около 37 украинцев.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на Кинбурнской косе. В то же время, российские военные постоянно возобновляют там силы.
- Подтягивают захватчики туда свои войска через сушу. Напомним вам, что Кинбурнская коса соединяется с левобережьем. Именно туда враги скрылись во время успешного контрнаступления ВСУ.
- Гуменюк подчеркнула, что очень важно соблюдать информационную тишину. По ее словам, это необходимо делать с учетом ее географического положения.
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