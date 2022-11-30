Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в Медиацентре Украина . Об этом пишет 24 канал.
Внимание Ключ к возвращению контроля: почему ВСУ важно освободить Кинбурнскую косу
Захватчики насильно вывозят людей из Кинбурнской косы
Российские захватчики уже не в первый раз насильно вывозят украинцев в Россию. Москва же называет это "эвакуацией".
Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из Кинбурнской косы. Это где-то 37 человек,
– отметил Ким.
Он также подчеркнул, что ситуация с боевыми действиями на Кинбурне нуждается в режиме информационной тишины, потому что там есть свои особенности.
Какая ситуация на Кинбурнской косе
- Украинские военные продолжают титанически противостоять противнику на родной земле. Выбить кафиров они пытаются также и из Кинбурнской косы, что на Николаевщине.
- По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ продолжают работать над деокупацией Кинбурнской косы. В то же время она отметила, что необходимо соблюдать информационную тишину. Хотя из-за географического положения косы.
- Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг имеет возможность подтягивать туда свои силы. Делает он это из-за суши. Напомним, что Кинбурнская коса как раз соединяется с левобережьем, куда оккупанты и отступили под давлением ВСУ.
Что означает освобождение косы
- Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.
- Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.
- На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение.
Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео