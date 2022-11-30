Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким на брифинге в Медиацентре Украина . Об этом пишет 24 канал.

Внимание Ключ к возвращению контроля: почему ВСУ важно освободить Кинбурнскую косу

Захватчики насильно вывозят людей из Кинбурнской косы

Российские захватчики уже не в первый раз насильно вывозят украинцев в Россию. Москва же называет это "эвакуацией".

Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из Кинбурнской косы. Это где-то 37 человек,

– отметил Ким.

Он также подчеркнул, что ситуация с боевыми действиями на Кинбурне нуждается в режиме информационной тишины, потому что там есть свои особенности.

Какая ситуация на Кинбурнской косе

Украинские военные продолжают титанически противостоять противнику на родной земле. Выбить кафиров они пытаются также и из Кинбурнской косы, что на Николаевщине.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, ВСУ продолжают работать над деокупацией Кинбурнской косы. В то же время она отметила, что необходимо соблюдать информационную тишину. Хотя из-за географического положения косы.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что враг имеет возможность подтягивать туда свои силы. Делает он это из-за суши. Напомним, что Кинбурнская коса как раз соединяется с левобережьем, куда оккупанты и отступили под давлением ВСУ.

Что означает освобождение косы

Кинбурнская коса – это единственная часть Николаевской области, официально не освобожденная от оккупантов.

Как отмечают, освобождение Кинбурнской косы будет означать очередное позорное поражение Черноморского флота России. И при этом будет означать укрепление позиций Украины в Черном море.

На первый взгляд, Кинбурнская коса – это узкая полоса земли на Юге со специфической административной принадлежностью, которая до войны имела лишь туристическое значение.

Обратите внимание – что происходит на Кинбурнской косе: смотрите видео