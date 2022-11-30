Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу в Медіацентрі Україна. Про це пише 24 канал.
Увага Ключ до повернення контролю: чому ЗСУ важливо звільнити Кінбурнську косу
Загарбники силоміць вивозять людей з Кінбурнської коси
Російські загарбники вже не вперше насильно вивозять українців до Росії. Москва ж називає це "евакуацією".
Два дні тому окупанти примусово вивезли людей з Кінбурнської коси. Це десь 37 осіб,
– зазначив Кім.
Він також наголосив, що ситуація щодо бойових дій на Кінбурні потребує режиму інформаційної тиші, бо там є свої особливості.
Яка ситуація на Кінбурнській косі
- Українські військові продовжують титанічно протистояти ворогові на рідній землі. Вибити окупантів вони намагаються також і з Кінбурнської коси, що на Миколаївщині.
- За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, ЗСУ продовжують працювати над деокупацією Кінбурнської коси. Водночас вона зазначила, що необхідно дотримуватися інформаційної тиші. Бодай через географічне положення коси.
- Речниця ОК "Південь" підкреслила, що ворог має можливість підтягувати туди свої сили. Робить він це через суходіл. Нагадаємо, що Кінбурнська коса якраз з'єднується з лівобережжям, куди окупанти і відступили під тиском ЗСУ.
Що означатиме звільнення коси
- Кінбурнська коса – це єдина частина Миколаївської області, яка офіційно не звільнена від окупантів.
- Як зазначають, звільнення Кінбурнської коси означатиме чергову ганебну поразку Чорноморського флоту Росії. І заодно означатиме зміцнення позицій України в Чорному морі.
- На перший погляд, Кінбурнська коса – це просто вузька смуга землі на Півдні із специфічною адміністративною приналежністю, що до війни мала лише туристичне значення.
Зверніть увагу – що відбувається на Кінбурнській косі: дивіться відео