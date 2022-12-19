Соответствующее видео обнародовал 18 декабря партнер юридической компании "Прокопчук Групп", которая сейчас занимается волонтерской деятельностью и защитой интересов военнослужащих, Святослав Прокопчук.

Важно Ким объяснил, почему освобождение Кинбурнской косы столь важно

По позициям врага метко отработал ударный дрон. Враг обустроил позиции в жилом доме в населенном пункте Покровское. Однако с захватчиками быстро разобрались наши защитники.

Справка. Покровское – село с населением 177 человек в Николаевском районе Николаевской области, расположенное на берегу Днепровско-Бугского лимана. По состоянию на декабрь 2022 Покровское является одним из трех населенных пунктов Николаевщины (вместе с Васильевкой и Покровкой), которые до сих пор остаются под российской военной оккупацией.

Исследователи также отмечают, что данные кадры свидетельствуют о том, что украинские ударные дроны вышли на новый уровень с точки зрения точности и мощности поражения цели. После удара здание, служившее позицией захватчикам, полностью окутали огонь и густой белый дым.

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Кинбурнская коса имеет важное стратегическое значение. Там "запираются" выходы из портов деоккупированного Херсона и Николаева. Контроль над этим клочком земли позволял россиянам постоянно обстреливать портопункт в Очакове, а также блокировать фактически самый большой по перевалке порт Украины в Николаеве.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что российские оккупанты не могут завезти на Кинбурнскую косу ни дополнительную технику, ни личный состав для усиления подразделений. Все заезды контролируют наши защитники.