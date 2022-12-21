За сутки количество захватчиков сократилось еще на 510 человек. Это минимальные подтвержденные данные, поскольку трудно вести точные подсчеты во время упорных боев.
Важно ПВО сбила 2 вражеских вертолета, на Запорожье у россиян огромные потери: главное от Генштаба
Потери российской армии в технике
- танков – 3002 (+7) единицы,
- боевых бронированных машин – 5979 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1972 (+12) единицы,
- РСЗО – 412 (+2) единиц,
- средств ПВО – 212 (+0) единиц,
- самолетов – 282 (+1) единицы,
- вертолетов – 267 (+1) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1688 (+8),
- крылатых ракет – 653 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4608 (+9) единиц,
- специальной техники – 178 (+1).
Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ
Как ВСУ уничтожают врага
- Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения живой силы и техники оккупантов в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожено 8 единиц тяжелой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.
- Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов.