Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 19 декабря. Отмечают, что только за последние дни враг потерял 15 единиц техники в Запорожской области.

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За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Также подчеркивают, что силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информацию по их типу пока уточняют

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

Обратит внимание! Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.

Враг атаковал с воздуха

В Генштабе сообщили, что в течение суток противник нанес 1 ракетный удар, а также совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Также враг применил 28 иранских ударных беспилотника "Шахед-136", 23 из которых сбили Силы обороны Украины. В результате вражеских ударов пострадала гражданская инфраструктура и мирное население. Главное о ситуации по всем направлениям фронта На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Волчанск и Двухлетняя Харьковская область.

На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.