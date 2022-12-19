Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 19 декабря. Отмечают, что только за последние дни враг потерял 15 единиц техники в Запорожской области.
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За предыдущие дни, в районах Бердянска, Токмака и Родов Запорожской области, уничтожен склад боеприпасов, около 15 единиц военной техники разного типа и ранены более 150 военнослужащих российских оккупационных войск,
– говорится в сообщении.
Также подчеркивают, что силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информацию по их типу пока уточняют
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.
Враг атаковал с воздуха
Главное о ситуации по всем направлениям фронта
- На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
- На Слобожанском направлении враг обстрелял из артиллерии наши позиции в районах населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Волчанск и Двухлетняя Харьковская область.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник стрелял по районам Котляровки, Крахмального и Берестового Харьковской области и Стельмаховки, Макеевки, Площадки, Червонопоповки и Дибровы в Луганской области.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах двадцати пяти населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Берестовое, Яковлевка, Соледарь, Григоровка, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты не прекращают обстрелы со всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Темировка, Красное, Малые Щербаки и Плавные Запорожской области и Херсона, где снова пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане.
Оккупанты массово перепрофилируют больницы в Луганской области
В Генштабе сообщили, что из-за значительных потерь захватчиков продолжается перепрофилирование больниц на временно оккупированных территориях Луганской области в военные госпитали.
Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения.