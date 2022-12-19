Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 19 грудня. Зазначають, що лише упродовж останніх днів ворог втратив 15 одиниць техніки в Запорізькій області.
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За попередні дні, в районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області, знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ,
– йдеться у повідомленні.
Також наголошують, що сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформацію щодо їх типу наразі уточнюють.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.
Ворог атакував з повітря
Головне про ситуацію на усіх напрямках фронту
- На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з артилерії наші позиції в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ та Дворічна Харківської області.
- На Куп'янському та Лиманському напрямках противник стріляв по районах Котлярівки, Крохмального і Берестового Харківської області та Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви на Луганщині.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти не припиняють обстріли з усього спектру артилерії районів населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та міста Херсон, де знову постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни.
Окупанти масово перепрофільовують лікарні на Луганщині
У Генштабі повідомили, що через значні втрати загарбників триває перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.
Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.